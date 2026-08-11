Hiába az erdőtüzek: akár 6 millió ember is nézheti a napfogyatkozást Spanyolországban

Spanyolország nagyszabású rendőrségi akciót és közbiztonsági kampányt indít az augusztus 12-i ritka teljes napfogyatkozás előtt, amely egybeesik az ország egyik legmagasabb kockázatú erdőtűz-időszakával.

Az erdőtüzek ellenére is rengeteg ember utazik Spanyolországba a napfogyatkozás miatt. Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Az erdőtüzek ellenére is rengeteg ember utazik Spanyolországba a napfogyatkozás miatt

A spanyolországi napfogyatkozási sáv mentén fekvő regionális kormányzatok, amelyek a kontinentális Európa legjobb kilátását kínálják a csillagászati eseményre,

igyekeznek kordában tartani a várhatóan 6 milliós tömeget, ezért 660 hivatalos megfigyelőhelyet, valamint parkolókat és kempingezési övezeteket jelölnek ki.

Több mint 35 000 rendfenntartót fognak mozgósítani abban a biztonsági műveletben, amelynek célja a természeti területeken kialakuló nagy csoportosulásokhoz köthető kockázatok, például az eldobott cigaretták okozta tüzek, minimalizálása.

Rendkívül nehéz nyarunk volt Spanyolországban, újabb súlyos erdőtüzekkel. Éppen ezért minden olyan tevékenységet korlátoznunk kell, ami szikrát okozhat

- nyilatkozta a Reutersnek Virginia Barcones, a spanyol belügyminisztérium polgári védelmi és veszélyhelyzeti főtitkára.

Akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet Spanyolországban

A napfogyatkozás, amely szerda kora este csak Spanyolországból és Izlandról látható teljes egészében, jó példát mutat arra, hogy a klímaváltozás hogyan fogja átalakítani a nagyobb nyilvános rendezvények lebonyolítását.

Az Aemet meteorológiai ügynökség több spanyol régióban is riasztást adott ki a csillagászati esemény napjára az akár 40 fokos hőmérséklet és az erdőtüzek magas kockázata miatt.

Hétfő este három nagyobb erdőtűz pusztított Huelva, Segovia és Huesca tartományokban. A

Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint idén eddig a tüzek mintegy 200 000 hektárt perzseltek fel - hatszor többet, mint 2025-ben ugyanekkor.

Aggasztják a hatóságokat a távoli területeken összegyűlő tömegek

Néhány kisvárosi lakos saját figyelemfelkeltő kampányt indított, amelyben arra kéri a látogatókat, hogy kerüljék az érzékeny természeti területeket. Míg a Madridtól északra fekvő 2000 lakosú Buitrago del Lozoyában a Monte en Pie nevű helyi csoport tiltakozást szervezett az erdők közelébe tervezett rendezvények ellen.

A közeli Tres Cantos városa a bozóttüzek kockázata miatt lemondta az összes napfogyatkozásoz köthető rendezvényt, bár körülbelül 3000 embert várnak továbbra is egy Buitrago közelében lévő megfigyelőhelyre.

A Monte en Pie azzal érvel, hogy bár a napfogyatkozás csak néhány percig tart, egy nagyobb bozóttűz okozta károk évtizedekig eltarthatnak.

Magas bozóttűz-veszélynek kitett területen vagyunk. A grillezés és a gépek használata tilos, mert a vidék rendkívül száraz... Minél több ember van, annál nagyobb a veszély

- hangsúlyozta Ana Hernandez, a csoport vezetője.