Jön a napfogyatkozás, erre kéri az embereket az áramszolgáltató

Szokatlan kéréssel fordult ügyfeleihez Nagy-Britannia egyik legnagyobb energiaszolgáltatója a szerdai napfogyatkozás előtt. Az Octopus Energy arra kéri a háztartásokat, hogy az égi jelenség idején lehetőleg ne indítsák el a mosógépet és a mosogatógépet.

Jön a részleges napfogyatkozás - Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Napfogyatkozás jön szerdán, az áramszolgáltató már most figyelmeztet

A napfogyatkozás Nagy-Britanniában szerdán este 6 óra után kezdődik és várhatóan este 8 óra körül ér véget. A Hold a Nap akár 95 százalékát is eltakarhatja, emiatt pedig átmenetileg jelentősen visszaeshet a napelemek által termelt energia mennyisége.

Budapesten a Hold 19 óra 22 perckor érinti először a napkorongot, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 56 perckor következik be.

Az Octopus szerint a brit háztartások napenergia-termelése várhatóan 700 és 1300 megawatt közötti mértékben csökkenhet. Ez éppen akkor történik, amikor általában megugrik az esti áramfogyasztás.

A szolgáltató ezért azt kéri ügyfeleitől, hogy a mosógép és a mosogatógép használatát halasszák későbbre.

Akik részt vesznek az úgynevezett Savings Sessions programban, jutalmat is kapnak: egy ingyenes óra áramot használhatnak fel a következő hétvégén.

A brit energiaellátó rendszer üzemeltetője, a NESO szintén arra számít, hogy a napfogyatkozás miatt szerdán a szokásosnál későbbre tolódik az esti fogyasztási csúcs, mivel emberek milliói mennek majd ki a szabadba, hogy lássák az égi jelenséget.

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