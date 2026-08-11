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hold

Jön a napfogyatkozás, erre kéri az embereket az áramszolgáltató

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A szerdai napfogyatkozás miatt átmenetileg jelentősen csökkenhet a napenergia-termelés Nagy-Britanniában. Az Octopus Energy arra kéri ügyfeleit, hogy néhány órán át ne használják a nagy fogyasztású háztartási gépeket.
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holdszerdai napfogyatkozásháztartás

Szokatlan kéréssel fordult ügyfeleihez Nagy-Britannia egyik legnagyobb energiaszolgáltatója a szerdai napfogyatkozás előtt. Az Octopus Energy arra kéri a háztartásokat, hogy az égi jelenség idején lehetőleg ne indítsák el a mosógépet és a mosogatógépet.

napfogyatkozás, Portrait of a woman wearing solar eclipse protection glasses while preparing to observe the upcoming solar eclipse in Belleme, Orne, Normandy, France on August 7, 2026. The solar eclipse scheduled for August 12, 2026 is expected in the coming days, with protective glasses considered essential and a shortage already announced. (Photo by Jimmy Beunardeau / Hans Lucas via AFP)
Jön a részleges napfogyatkozás - Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Napfogyatkozás jön szerdán, az áramszolgáltató már most figyelmeztet

A napfogyatkozás Nagy-Britanniában szerdán este 6 óra után kezdődik és várhatóan este 8 óra körül ér véget. A Hold a Nap akár 95 százalékát is eltakarhatja, emiatt pedig átmenetileg jelentősen visszaeshet a napelemek által termelt energia mennyisége.

Budapesten a Hold 19 óra 22 perckor érinti először a napkorongot, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 56 perckor következik be.

Az Octopus szerint a brit háztartások napenergia-termelése várhatóan 700 és 1300 megawatt közötti mértékben csökkenhet. Ez éppen akkor történik, amikor általában megugrik az esti áramfogyasztás.

A szolgáltató ezért azt kéri ügyfeleitől, hogy a mosógép és a mosogatógép használatát halasszák későbbre. 

Akik részt vesznek az úgynevezett Savings Sessions programban, jutalmat is kapnak: egy ingyenes óra áramot használhatnak fel a következő hétvégén.

A brit energiaellátó rendszer üzemeltetője, a NESO szintén arra számít, hogy a napfogyatkozás miatt szerdán a szokásosnál későbbre tolódik az esti fogyasztási csúcs, mivel emberek milliói mennek majd ki a szabadba, hogy lássák az égi jelenséget.

Minden, amit a napfogyatkozásról tudni lehet!

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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