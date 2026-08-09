Nagy próba elé kerülhet Európa áramhálózata a napfogyatkozás miatt

A szerdán este látható – Magyarországon részleges – napfogyatkozás tovább növelheti a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai villamosenergia-rendszereken. A szakértők szerint a napfény átmeneti csökkenése miatt visszaeshet a naperőművek termelése, ami újabb kihívás elé állíthatja az áramhálózatokat.
Napfogyatkozás jön, az európai áramhálózat is megérezheti
Az európai energiarendszereket már most is komolyan megterhelte az idei nyár szélsőséges időjárása. A hőhullámok miatt több atomerőmű és széntüzelésű erőmű is kénytelen volt leállni vagy csökkenteni a termelését, miközben az alacsony vízállás több vízerőmű működését is akadályozta.
Franciaország és Spanyolország hálózatüzemeltetői már készülnek a napfogyatkozás okozta termeléskiesésre, és szükség esetén más energiaforrásokkal próbálják majd egyensúlyban tartani a rendszert.
A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica szerint a napfogyatkozás akár 5 gigawattal is visszavethet a spanyolországi napenergia-termelésen.
Ez egy átlagos augusztusi szerdai nap maximális energiaigényének mintegy 13 százaléka.
Nagy-Britanniában a National Energy System Operator arra számít, hogy a naperőművek teljesítménye akár 1,3 gigawattal is csökkenhet. Ez nagyjából két atomerőmű termelésének felel meg.
Több mint 20 éve nem volt ilyen napfogyatkozás Európában
A mostani napfogyatkozás azért is különleges, mert ez lesz az első teljes napfogyatkozás, amely ebben az évszázadban Európából is látható lesz. Nagy-Britanniában valamivel este 6 óra után kezdődik.
A következő hasonló jelenségre egészen 2081-ig kell várni.
Az Egyesült Királyság nagy részén a nap több mint 90 százalékát eltakarja majd a Hold. Délnyugaton még ennél is nagyobb lesz a takarás: Plymouthban például a Nap 95 százaléka kerül árnyékba.
Az esemény legutóbb 1999 augusztusában volt ennyire látványos Nagy-Britanniában. Akkor délelőtt sötétült el az égbolt az ország jelentős részén.
Spanyolországban és Portugáliában teljesen elsötétülhet az ég
A napfogyatkozás Spanyolország északi és keleti részén, a Baleár-szigeteken, valamint Portugália északkeleti területein teljes lesz. Ezeken a helyeken a Hold teljesen eltakarja a Napot, és több mint két percre teljes sötétség borulhat a tájra.
A ritka jelenségre már a turisták és a szórakozóhelyek is készülnek. Ibizán például a klubok már most a „minden idők legnagyobb bulijaként” emlegetett eseményre készülnek a teljes napfogyatkozás idejére.
A csillagászati látványosság ugyanakkor nemcsak különleges élményt jelenthet. Az európai energiaellátás szempontjából komoly kihívást jelenthet, ha rövid idő alatt jelentősen visszaesik a napenergia-termelés.
Ez várható Magyarországon
Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható augusztus 12-én késő délután.
Nyugat felé haladva egyre nagyobb lesz a fedés mértéke: míg Nyíregyházán körülbelül 40 százalékos, Budapesten mintegy 70 százalékos, Sopron térségében pedig akár 86 százalékos takarást is megfigyelhetnek majd az érdeklődők.
A megfigyelés helyszíne ugyanakkor kulcsfontosságú.
Aki jó rálátást szeretne, annak a városon kívüli, magasabban fekvő, nyílt területeket ajánlják a szakértők.