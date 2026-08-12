Maradandóan károsodott a szeme a napfogyatkozás miatt – most mindenkit figyelmeztet

Magyarországról augusztus 12-én részleges napfogyatkozás figyelhető meg, ezért különösen aktuális Peter Smith története. A brit férfi egy kölcsönkapott hegesztőmaszkban nézte az égi jelenséget 27 évvel ezelőtt, másnap pedig már látászavarokat tapasztalt – írja a BBC.

Napfogyatkozás lesz augusztus 12-én Magyarországon. Egy férfi 27 éve maradandó retinasérülést szenvedett, most a megfelelő szemvédelemre figyelmeztet. (A kép illusztráció)

Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG

Maradandóan károsodott a szeme a napfogyatkozás miatt

Peter Smith 1999-ben azt hitte, egy hegesztőmaszk elegendő védelmet nyújt ahhoz, hogy biztonságosan figyelje a napfogyatkozást.

Másnap azonban villódzást látott, fejfájása lett, később pedig kiderült, hogy mindkét retinája megsérült.

A férfi látása azóta sem állt teljesen helyre. Elmondása szerint fáradtság esetén még ma is megjelenhet egy villódzó pont a látóterében.

Most azért beszélt történetéről, hogy másokat is figyelmeztessen: a nem megfelelő szemvédelem maradandó károsodást okozhat.

@origo_hu Egy rossz pillantás, és károsodhat a szemed – így nézd a napfogyatkozást! Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Európa több pontjáról, Budapestről is. Mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan, és mit kerülj el mindenképp! #origo #napfogyatkozás #budapest #európa #ritka #égi #jelenség #szemüveg #biztonság #megfigyelés ♬ eredeti hang – Origo - Origo

Így lehet biztonságosan nézni a napfogyatkozást

A Napot szabad szemmel, hagyományos napszemüvegen, szűrő nélküli fényképezőgépen, távcsövön vagy teleszkópon keresztül sem szabad közvetlenül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveg használható.

A hagyományos napszemüveg nem elég : még a sötét, UV-szűrős napszemüveg sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére.

: még a sötét, UV-szűrős napszemüveg sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére. A megfelelő szűrő a legfontosabb : közvetlen napmegfigyeléshez készült, megbízható forrásból származó terméket válassz.

: közvetlen napmegfigyeléshez készült, megbízható forrásból származó terméket válassz. Sérült vagy házi készítésű szűrőt tilos használni: a karcos, lyukas vagy bizonytalan eredetű termék, illetve a kormozott üveg és sötét fólia veszélyes lehet.

További tudnivalók cikkünkben a napfogyatkozást-néző szemüvegről!