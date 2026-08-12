Maradandóan károsodott a szeme a napfogyatkozás miatt – most mindenkit figyelmeztet

Magyarországról augusztus 12-én részleges napfogyatkozás figyelhető meg, ezért különösen aktuális Peter Smith története. A brit férfi egy kölcsönkapott hegesztőmaszkban nézte az égi jelenséget 27 évvel ezelőtt, másnap pedig már látászavarokat tapasztalt – írja a BBC.
Maradandóan károsodott a szeme a napfogyatkozás miatt
Peter Smith 1999-ben azt hitte, egy hegesztőmaszk elegendő védelmet nyújt ahhoz, hogy biztonságosan figyelje a napfogyatkozást.
Másnap azonban villódzást látott, fejfájása lett, később pedig kiderült, hogy mindkét retinája megsérült.
A férfi látása azóta sem állt teljesen helyre. Elmondása szerint fáradtság esetén még ma is megjelenhet egy villódzó pont a látóterében.
Most azért beszélt történetéről, hogy másokat is figyelmeztessen: a nem megfelelő szemvédelem maradandó károsodást okozhat.
Így lehet biztonságosan nézni a napfogyatkozást
A Napot szabad szemmel, hagyományos napszemüvegen, szűrő nélküli fényképezőgépen, távcsövön vagy teleszkópon keresztül sem szabad közvetlenül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveg használható.
- A hagyományos napszemüveg nem elég: még a sötét, UV-szűrős napszemüveg sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére.
- A megfelelő szűrő a legfontosabb: közvetlen napmegfigyeléshez készült, megbízható forrásból származó terméket válassz.
- Sérült vagy házi készítésű szűrőt tilos használni: a karcos, lyukas vagy bizonytalan eredetű termék, illetve a kormozott üveg és sötét fólia veszélyes lehet.
További tudnivalók cikkünkben a napfogyatkozást-néző szemüvegről!