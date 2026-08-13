Ha ezt tapasztalja a napfogyatkozás után, azonnal forduljon orvoshoz

A napfogyatkozás megfelelő védőszemüveg nélküli megfigyelése akkor is károsíthatja a szemet, ha közvetlenül utána nem jelentkezik fájdalom vagy látászavar. Az erős napfény ugyanis sérülést okozhat a retinán, ezt nevezik szoláris retinopátiának. Mivel a károsodás gyakran fájdalommentes, az érintettek eleinte nem feltétlenül érzékelik, hogy baj történt.

A napfogyatkozás megfelelő védőszemüveg nélküli megfigyelése károsíthatja a retinát

Fotó: Samuel de Roman / Anadolu / AFP

Vinodh Kakkassery, a Chemnitzi Klinika szemészeti osztályának főorvosa a FOCUS Onlinenak elmondta: fontos figyelmeztető jel lehet, ha új, tartós sötét vagy homályos folt jelenik meg a látótér közepén. A tünetet sokan csak órákkal a Nap megfigyelése után veszik észre.

A szakember szerint az agy bizonyos látótérkieséseket kezdetben képes kompenzálni, olvasás közben azonban már feltűnhet, hogy nehezebb felismerni a betűket.

Napfogyatkozás után ezekre a látászavarokra kell figyelni

A Freiburgi Egyetemi Klinika tájékoztatása szerint a szoláris retinopátia következtében az egyenes vonalak hullámosnak vagy torznak tűnhetnek. Ezt a látászavart metamorfopsziának nevezik.

Emellett homályos vagy életlen látás, tartós utóképek, megváltozott színérzékelés és fokozott fényérzékenység is jelentkezhet. A szakember szerint a látásélesség akár 40–60 százalékra is csökkenhet.

Aki a Napba nézés után ilyen változásokat tapasztal, annak mielőbb szemészhez kell fordulnia. Ez akkor is indokolt, ha csak rövid ideig figyelte a csillagászati jelenséget megfelelő védelem nélkül.

A hirtelen megjelenő fényfelvillanások, új fekete pontok tömeges feltűnése vagy a látótérben jelentkező árnyékszerű kiesés más retinabetegségekre is utalhat. Ezeket a panaszokat szintén mielőbb szemészeti vizsgálattal kell tisztázni.

A fájdalmas, vörös szem más problémára is utalhat

A vörös, fájdalmas vagy könnyező szem ezzel szemben inkább fotokeratitiszre utalhat. Az UV-sugárzás okozta irritáció nem a retinát, hanem a szaruhártyát érinti.

A panaszok általában több órával később alakulnak ki, és rendszerint egy-két napon belül maguktól megszűnnek. A fájdalom meglétéből vagy hiányából ezért önmagában nem lehet megállapítani, hogy károsodott-e a retina.

Vinodh Kakkassery szerint a napfény által okozott retinakárosodásra jelenleg nincs célzott kezelés. A szemészeti vizsgálat ugyanakkor ennek ellenére fontos lehet.