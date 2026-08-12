Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
egyesült királyságban

Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget, az ingyenes szemüvegek is pillanatok alatt elfogytak

46 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tömegek gyűltek össze Európa több pontján, hogy lássák a ritka égi jelenséget. A napfogyatkozás miatt Spanyolországban és Izlandon több millió látogató érkezésére számítottak, miközben a megfigyeléshez szükséges speciális szemüvegekért is hatalmas volt a verseny.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyesült királyságbanspanyolországbanizlandnapfogyatkozás

A napfogyatkozás látványa szerda este Európa több országából is megfigyelhető volt, a jelenség pedig hatalmas tömegeket mozgatott meg. Spanyolországban a hatóságok szerint akár hatmillióan is érkezhettek a jelenség útjába eső területekre, Izland pedig mintegy 80 ezer látogatóval számolt.

Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget
Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hatalmas tömegek várták a napfogyatkozást

Az Egyesült Királyságban is sokan gyűltek össze a megfelelő megfigyelési pontokon. A skóciai Edinburgh-ben több száz ember érkezett a Calton Hillre, amely a város fölött mintegy száz méterrel található, és tiszta idő esetén jó kilátást biztosít nyugat felé.

A helyszínen az Edinburgh-i Csillagászati Társaság munkatársai 500 pár speciális napfogyatkozás-néző szemüveget osztottak szét. A készlet azonban gyorsan elfogyott, így sokan nem jutottak hozzá a szemüveghez.

A BBC helyszíni tudósítása szerint a szemüvegek szinte „aranyat értek”, és azok, akiknek sikerült szerezniük egy párt, igyekeztek megosztani azt másokkal. Cornwallban, a Porthcothan nevű tengerparton szintén tömegek várták a jelenséget. Amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt, a jelenlévők tapssal és éljenzéssel fogadták a látványt.

Többen folyamatosan azt kérdezték a helyszíni tudósítóktól, hogy hol lehet napfogyatkozás-néző szemüveget szerezni. Egy kislánynak végül kölcsönadtak egy párt, így ő is megfigyelhette az égi jelenséget.

A napfogyatkozás Európa más részein is látványos volt. Berlinben fátyolos égbolt mellett lehetett megfigyelni, Spanyolországban pedig több helyen már a jelenség kezdetén összegyűltek a nézők.

12 August 2026, Bavaria, Munich: People are watching a partial solar eclipse on Olympiaberg in Munich’s Olympiapark. According to the German Weather Service, when the partial solar eclipse is visible over Germany this evening, weather conditions will be ideal for viewing it almost everywhere at that time. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: Felix Hörhager / DPA / AFP

Spanyolországban és Izlandon volt a legnagyobb az érdeklődés

A teljes napfogyatkozás különösen nagy érdeklődést váltott ki Spanyolországban és Izlandon. Spanyolország északi részén, valamint a Baleár-szigeteken a hatóságok akár hatmillió látogatóval is számoltak. Sok megfigyelési pont főként vidéki területeken található, ezért a helyi hatóságoknak a közlekedésre és a tömegek kezelésére is fel kellett készülniük.

A katalóniai Gandesa lakossága például a várakozások szerint csaknem megduplázódott a jelenség miatt. A mintegy háromezer lakosú település egyik kijelölt megfigyelési pontjára körülbelül 2300 embert vártak. A nézők itt mindössze 84 másodpercnyi teljes sötétségre készültek.

Spanyolországban ráadásul különösen látványosnak ígérkezett a jelenség, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Izland, amelynek lakossága nagyjából 400 ezer fő, szintén komoly turisztikai rohamra készült: az országba akár 80 ezer látogató is érkezhetett a napfogyatkozás miatt.

A jelenség teljes fázisa Izlandról is látható volt. A Hold ekkor kitakarta a Napot, miközben a Nap fénye a Hold körül ragyogó peremként jelent meg.

A napfogyatkozások különleges látványa évezredek óta lenyűgözi az embereket. A történelem során a hirtelen elsötétedő égboltot sok kultúrában baljós előjelként, kozmikus küzdelemként vagy isteni hatalom megnyilvánulásaként értelmezték. A modern tudomány azonban pontosan ismeri a jelenség okát: napfogyatkozáskor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyéka a bolygó felszínére vetül.

Magyarországról is látható volt a napfogyatkozás

Szerda este Magyarországról is látványos részleges napfogyatkozást lehetett megfigyelni, miközben Európa egyes területein a Hold teljesen eltakarta a Napot. Hazánkban a különleges égi jelenség 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődött, és egészen napnyugtáig követhető volt.

@origo_hu

Egy rossz pillantás, és károsodhat a szemed – így nézd a napfogyatkozást! Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Európa több pontjáról, Budapestről is. Mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan, és mit kerülj el mindenképp! #origo #napfogyatkozás #budapest #európa #ritka #égi #jelenség #szemüveg #biztonság #megfigyelés

♬ eredeti hang – Origo - Origo

 

 

Részleges napfogyatkozás 2026
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!