Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget, az ingyenes szemüvegek is pillanatok alatt elfogytak

A napfogyatkozás látványa szerda este Európa több országából is megfigyelhető volt, a jelenség pedig hatalmas tömegeket mozgatott meg. Spanyolországban a hatóságok szerint akár hatmillióan is érkezhettek a jelenség útjába eső területekre, Izland pedig mintegy 80 ezer látogatóval számolt.

Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hatalmas tömegek várták a napfogyatkozást

Az Egyesült Királyságban is sokan gyűltek össze a megfelelő megfigyelési pontokon. A skóciai Edinburgh-ben több száz ember érkezett a Calton Hillre, amely a város fölött mintegy száz méterrel található, és tiszta idő esetén jó kilátást biztosít nyugat felé.

A helyszínen az Edinburgh-i Csillagászati Társaság munkatársai 500 pár speciális napfogyatkozás-néző szemüveget osztottak szét. A készlet azonban gyorsan elfogyott, így sokan nem jutottak hozzá a szemüveghez.

A BBC helyszíni tudósítása szerint a szemüvegek szinte „aranyat értek”, és azok, akiknek sikerült szerezniük egy párt, igyekeztek megosztani azt másokkal. Cornwallban, a Porthcothan nevű tengerparton szintén tömegek várták a jelenséget. Amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt, a jelenlévők tapssal és éljenzéssel fogadták a látványt.

Többen folyamatosan azt kérdezték a helyszíni tudósítóktól, hogy hol lehet napfogyatkozás-néző szemüveget szerezni. Egy kislánynak végül kölcsönadtak egy párt, így ő is megfigyelhette az égi jelenséget.

A napfogyatkozás Európa más részein is látványos volt. Berlinben fátyolos égbolt mellett lehetett megfigyelni, Spanyolországban pedig több helyen már a jelenség kezdetén összegyűltek a nézők.

Fotó: Felix Hörhager / DPA / AFP

Spanyolországban és Izlandon volt a legnagyobb az érdeklődés

A teljes napfogyatkozás különösen nagy érdeklődést váltott ki Spanyolországban és Izlandon. Spanyolország északi részén, valamint a Baleár-szigeteken a hatóságok akár hatmillió látogatóval is számoltak. Sok megfigyelési pont főként vidéki területeken található, ezért a helyi hatóságoknak a közlekedésre és a tömegek kezelésére is fel kellett készülniük.

A katalóniai Gandesa lakossága például a várakozások szerint csaknem megduplázódott a jelenség miatt. A mintegy háromezer lakosú település egyik kijelölt megfigyelési pontjára körülbelül 2300 embert vártak. A nézők itt mindössze 84 másodpercnyi teljes sötétségre készültek.

Spanyolországban ráadásul különösen látványosnak ígérkezett a jelenség, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Izland, amelynek lakossága nagyjából 400 ezer fő, szintén komoly turisztikai rohamra készült: az országba akár 80 ezer látogató is érkezhetett a napfogyatkozás miatt.