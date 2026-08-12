Napfogyatkozás: milliók várták a ritka égi jelenséget, az ingyenes szemüvegek is pillanatok alatt elfogytak

A napfogyatkozás látványa szerda este Európa több országából is megfigyelhető volt, a jelenség pedig hatalmas tömegeket mozgatott meg. Spanyolországban a hatóságok szerint akár hatmillióan is érkezhettek a jelenség útjába eső területekre, Izland pedig mintegy 80 ezer látogatóval számolt.
Hatalmas tömegek várták a napfogyatkozást
Az Egyesült Királyságban is sokan gyűltek össze a megfelelő megfigyelési pontokon. A skóciai Edinburgh-ben több száz ember érkezett a Calton Hillre, amely a város fölött mintegy száz méterrel található, és tiszta idő esetén jó kilátást biztosít nyugat felé.
A helyszínen az Edinburgh-i Csillagászati Társaság munkatársai 500 pár speciális napfogyatkozás-néző szemüveget osztottak szét. A készlet azonban gyorsan elfogyott, így sokan nem jutottak hozzá a szemüveghez.
A BBC helyszíni tudósítása szerint a szemüvegek szinte „aranyat értek”, és azok, akiknek sikerült szerezniük egy párt, igyekeztek megosztani azt másokkal. Cornwallban, a Porthcothan nevű tengerparton szintén tömegek várták a jelenséget. Amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt, a jelenlévők tapssal és éljenzéssel fogadták a látványt.
Többen folyamatosan azt kérdezték a helyszíni tudósítóktól, hogy hol lehet napfogyatkozás-néző szemüveget szerezni. Egy kislánynak végül kölcsönadtak egy párt, így ő is megfigyelhette az égi jelenséget.
A napfogyatkozás Európa más részein is látványos volt. Berlinben fátyolos égbolt mellett lehetett megfigyelni, Spanyolországban pedig több helyen már a jelenség kezdetén összegyűltek a nézők.
Spanyolországban és Izlandon volt a legnagyobb az érdeklődés
A teljes napfogyatkozás különösen nagy érdeklődést váltott ki Spanyolországban és Izlandon. Spanyolország északi részén, valamint a Baleár-szigeteken a hatóságok akár hatmillió látogatóval is számoltak. Sok megfigyelési pont főként vidéki területeken található, ezért a helyi hatóságoknak a közlekedésre és a tömegek kezelésére is fel kellett készülniük.
A katalóniai Gandesa lakossága például a várakozások szerint csaknem megduplázódott a jelenség miatt. A mintegy háromezer lakosú település egyik kijelölt megfigyelési pontjára körülbelül 2300 embert vártak. A nézők itt mindössze 84 másodpercnyi teljes sötétségre készültek.
Spanyolországban ráadásul különösen látványosnak ígérkezett a jelenség, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.
Izland, amelynek lakossága nagyjából 400 ezer fő, szintén komoly turisztikai rohamra készült: az országba akár 80 ezer látogató is érkezhetett a napfogyatkozás miatt.
A jelenség teljes fázisa Izlandról is látható volt. A Hold ekkor kitakarta a Napot, miközben a Nap fénye a Hold körül ragyogó peremként jelent meg.
A napfogyatkozások különleges látványa évezredek óta lenyűgözi az embereket. A történelem során a hirtelen elsötétedő égboltot sok kultúrában baljós előjelként, kozmikus küzdelemként vagy isteni hatalom megnyilvánulásaként értelmezték. A modern tudomány azonban pontosan ismeri a jelenség okát: napfogyatkozáskor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyéka a bolygó felszínére vetül.
Magyarországról is látható volt a napfogyatkozás
Szerda este Magyarországról is látványos részleges napfogyatkozást lehetett megfigyelni, miközben Európa egyes területein a Hold teljesen eltakarta a Napot. Hazánkban a különleges égi jelenség 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődött, és egészen napnyugtáig követhető volt.