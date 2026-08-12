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Így nézett ki a teljes napfogyatkozás Spanyolországban - látványos képek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Több mint egy évszázad után ismét teljesen elsötétült az ég Spanyolország egyes részein. A napfogyatkozás miatt milliók gyűltek össze a legjobb megfigyelési pontokon, a ritka égi jelenségről pedig lenyűgöző felvételek készültek.
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A napfogyatkozás szerda este érte el Spanyolországot, ahol a Hold rövid időre teljesen eltakarta a Napot. A jelenséget az ország északi és középső részének széles sávjából lehetett látni, a teljes elsötétülés pedig közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Napfogyatkozás: milliók özönlöttek Spanyolországba
Napfogyatkozás: milliók özönlöttek Spanyolországba  Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ha lemaradt a különleges eseményről, galériánkban mutatjuk a spanyolországi napfogyatkozás leglátványosabb pillanatait.

Milliók várták a ritka égi jelenséget

Spanyolországban hatalmas tömegek gyűltek össze a kijelölt megfigyelési pontokon. A hatóságok szerint legalább félmillió további látogató érkezésére lehetett számítani a napfogyatkozás miatt, miközben az ország északi és középső területein már napokkal korábban jelentősen megnőtt a szállások iránti kereslet.

A Coruñában, Bilbaóban és Santiago de Compostelában is kiugró érdeklődést tapasztaltak, míg a kisebb településeken szintén megteltek a legjobb megfigyelési helyek.

Medinaceliben, egy északkelet-spanyolországi, római kori múltra visszatekintő településen már órákkal a jelenség előtt elfoglalták a legjobb füves területeket. A helyi éttermek és bárok is megteltek a látogatókkal.

A teljes napfogyatkozás legfeljebb valamivel kevesebb mint két és fél percig tartott. A leghosszabb teljes elsötétülést Izland nyugati partjainál lehetett megfigyelni, Spanyolországban azonban már körülbelül egy percre rövidült a teljes sötétség időszaka.

A jelenség ezt követően a Földközi-tenger felett ért véget.

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Galéria: Így nézett ki a teljes napfogyatkozás Spanyolországban - látványos képek
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Így nézett ki a teljes napfogyatkozás Spanyolországban - látványos képek

A tűzveszély miatt szigorú intézkedéseket vezettek be

A rendkívüli érdeklődés és a nyári időjárás miatt a spanyol hatóságok jelentős biztonsági intézkedésekkel készültek. A belügyminisztérium 350 hivatalos megfigyelési helyszínt jelölt ki az országban, miközben további 123 területre korlátozták vagy megtiltották a belépést.

A tűzveszély különösen komoly problémát jelentett. Spanyolország több térségében 35 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben több helyen továbbra is aktívak voltak erdő- és bozóttüzek.

A hatóságok több mint 33 500 rendőrt és rendvédelmi dolgozót vezényeltek a megfigyelési területekre és a fontosabb megközelítési pontokra.

A látogatókat arra kérték, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne dobáljanak el szemetet, és ne parkoljanak száraz növényzet közelében, mivel egyetlen szikra is komoly következményekkel járhatott volna.

Elfogytak a napfogyatkozás megfigyeléséhez szükséges szemüvegek

A különleges égi esemény miatt a speciális napfogyatkozás-szemüvegek iránt is hatalmas kereslet alakult ki.

Spanyolországban hónapokon keresztül árusították és osztották a megfelelő védőszemüvegeket, a napfogyatkozás előtt azonban több gyógyszertárban is elfogyott a készlet.

Madridban egy fotóüzlet előtt hosszú sor alakult ki, miután kiderült, hogy ott még lehetett kapni a speciális szemüvegekből. A vásárlók közül többen már attól tartottak, hogy nem tudják biztonságosan megfigyelni a jelenséget.

A szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy megfelelő védelem nélkül veszélyes közvetlenül a Napba nézni, még akkor is, ha annak csak egy kis része látható.

Budapesten is látványos volt a részleges napfogyatkozás

Magyarországról is megfigyelhető volt szerda este a napfogyatkozás, amely közvetlenül napnyugta előtt, alacsonyan a horizont felett zajlott. A különleges égi jelenséget Budapesten is sokan várták, az Origo stábja pedig a Svábhegyi Csillagvizsgálónál követte az eseményt.

A Hold nagyjából 19 óra 20 perc körül kezdte eltakarni a Napot, a részleges napfogyatkozás pedig egészen napnyugtáig, körülbelül 20 óráig volt megfigyelhető.

A Svábhegyi Csillagvizsgálónál több érdeklődő gyűlt össze, köztük gyerekek is, hogy különleges eszközökkel biztonságosan figyeljék a jelenséget.

 

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