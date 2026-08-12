Így nézett ki a teljes napfogyatkozás Spanyolországban - látványos képek

A napfogyatkozás szerda este érte el Spanyolországot, ahol a Hold rövid időre teljesen eltakarta a Napot. A jelenséget az ország északi és középső részének széles sávjából lehetett látni, a teljes elsötétülés pedig közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Napfogyatkozás: milliók özönlöttek Spanyolországba Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ha lemaradt a különleges eseményről, galériánkban mutatjuk a spanyolországi napfogyatkozás leglátványosabb pillanatait.

Milliók várták a ritka égi jelenséget

Spanyolországban hatalmas tömegek gyűltek össze a kijelölt megfigyelési pontokon. A hatóságok szerint legalább félmillió további látogató érkezésére lehetett számítani a napfogyatkozás miatt, miközben az ország északi és középső területein már napokkal korábban jelentősen megnőtt a szállások iránti kereslet.

A Coruñában, Bilbaóban és Santiago de Compostelában is kiugró érdeklődést tapasztaltak, míg a kisebb településeken szintén megteltek a legjobb megfigyelési helyek.

Medinaceliben, egy északkelet-spanyolországi, római kori múltra visszatekintő településen már órákkal a jelenség előtt elfoglalták a legjobb füves területeket. A helyi éttermek és bárok is megteltek a látogatókkal.

A teljes napfogyatkozás legfeljebb valamivel kevesebb mint két és fél percig tartott. A leghosszabb teljes elsötétülést Izland nyugati partjainál lehetett megfigyelni, Spanyolországban azonban már körülbelül egy percre rövidült a teljes sötétség időszaka.

A jelenség ezt követően a Földközi-tenger felett ért véget.