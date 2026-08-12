Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tízperces lesz a tűzijáték augusztus 20-án, megvan az ünnepi program

újhold

Soha nem látott kozmikus dráma az égen: augusztus 12-én minden ember élete megváltozik

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Augusztus 12-én egy rendkívüli erejű égi jelenséget láthatunk. Napfogyatkozás és újhold is lesz. Most olyan energiák szabadulnak fel, amelyeket ha jól használunk, teljesülhet minden álmunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
újholdperseidáknapfogyatkozáségi jelenség

Egy rendkívüli és sorsfordító energiájú égi jelenség küszöbén állunk. Augusztus 12-én az Oroszlán jegyében megszülető Újhold egy teljes napfogyatkozással olvad össze. Ez a ritka együttállás egy olyan erőteljes spirituális kaput nyit meg, amely gyökeresen alakíthatja át az életünket, ha merünk nyitott szívvel belelépni. 

Napfogyatkozás és újhold: elképesztő energiák szabadulnak fel
Napfogyatkozás és újhold: elképesztő energiák szabadulnak fel - Fotó: Alexander Polimeni / Pexels

A napfogyatkozások híresek arról, hogy kimozdítják az energiákat a stagnálásból. Ha az utóbbi időben úgy érezted, hogy bizonyos kapcsolatok, régi szokások vagy hitrendszerek már nem szolgálnak téged, az nem a véletlen műve. Az univerzum most finoman – vagy éppen váratlan felismerések formájában, radikális erővel – terel minket egy olyan útra, amely közelebb visz a valódi önmagunkhoz.

Napfogyatkozás és újhold: a szív újjászületése az Oroszlánban

Mivel az esemény az Oroszlán jegyében zajlik, a fókuszban a szívünk áll. Ez a csillagjegy arra emlékeztet, hogy az igazi erő nem a kontrollból vagy a tökéletességből fakad, hanem a szeretetből, a bátorságból és az önazonos életből.

Ez a napfogyatkozás egyfajta "szív-újraindításként" is felfogható. 

Egy olyan világban, amely gyakran megosztott és bizonytalan, a kozmosz most arra hív, hogy térjünk vissza a szeretet erejéhez.

 Nem mint egy törékeny, gyenge érzelemhez, hanem mint a létező legmeghatározóbb teremtő erőhöz. Ha a szívünkből hozunk döntéseket, azzal nemcsak a saját sorsunkat emeljük fel, hanem a kollektív jót is szolgáljuk.

Engedd el a régit, bízz az ismeretlenben

A fogyatkozások energiája megköveteli tőlünk a feltétlen bizalmat. Hinned kell abban, hogy mindaz, ami most háttérbe szorul, eltűnik vagy lezárul az életedben, csupán helyet ad valami újnak – valaminek, ami sokkal jobban passzol ahhoz a magasabb szintű önmagadhoz, akivé éppen válsz. Ez az időszak a spirituális növekedés és a mély reflexió időszaka.

Hogyan használd a manifesztációs erőt ezen az estén?

Amikor a Hold elfed egy pillanatra mindent, a külvilág zaja elcsendesedik. Ráadásul az éjszaka folyamán a Perseidák meteorraj (a hullócsillagok) is elérik a csúcspontjukat, teljessé téve ezt a mágikus kozmikus ünnepet. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy tiszta szívből kívánj és teremts. 

A manifesztációs rituálé lépései augusztus 12-én este:

  • Földelés: Állj vagy ülj le kényelmesen, és érezd, ahogy a talpad stabilan kapcsolódik a földhöz.
  • Kapcsolódás: Helyezd mindkét kezed a szívközpontodra, és lélegezz mélyeket, befelé figyelve.
  • Tiszta szándék: Fogalmazd meg magadban azt a vágyat vagy célt, ami a lelked legmélyéről fakad. Ne az egód, hanem a szíved vágyát keresd.
  • Kibocsátás: Kapcsolódj össze gondolatban az égi energiákkal, és engedd útjára a kívánságodat az univerzumba.

Zárd le a múlt fejezeteit szeretettel, és lépj át ezen a kozmikus kapun emelt fővel, készen a csodákra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!