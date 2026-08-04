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Egyre kevesebb nő napozik félmeztelenül, ez áll a háttérben

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Jelentősen visszaesett a félmeztelen napozás népszerűsége a spanyol strandokon. Egy friss felmérés szerint sok nő már nem érzi magát biztonságban, mert attól tart, hogy engedély nélkül lefotózzák, majd a képeket az interneten vagy közösségi oldalakon terjesztik.
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spanyolnapozásstrand

Egyre kevesebb nő választja a félmeztelen napozást a spanyol strandokon, pedig ez évtizedek óta elfogadott és teljesen legális az országban.

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A közösségi média miatt tűnhet el a topless napozás a spanyol strandokról.
Fotó: shutterstock / Shutterstock

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Egy YouGov felmérés szerint a spanyol nők 50 százaléka napozik rendszeresen vagy alkalmanként topless, ami csökkenés a 2017-es 49 százalékhoz képest. Egyre többen mondják azt is, hogy soha nem vetkőznek félmeztelenre a strandon.

Az El País szerint a visszaesés egyik fő oka, hogy a nők attól félnek, engedély nélkül lefotózzák őket, majd a képek felkerülnek az internetre vagy a közösségi médiába.

A szakértők szerint a digitális korszak megváltoztatta a helyzetet: míg korábban a topless a szabadság jelképe volt, ma sokan inkább a magánéletük védelme és a testképükkel kapcsolatos bizonytalanság miatt döntenek úgy, hogy bikinifelsőben maradnak.

 

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