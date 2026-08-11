Különös szabály miatt áll a bál: egy német strandra csak németül beszélőket engednek be

Komoly felháborodást váltott ki egy hallei strand új szabálya, amely szerint csak azok mehetnek be, akik megfelelően beszélnek németül. A Heidehad-tónál található fürdőhely üzemeltetői szerint az intézkedésre biztonsági okokból volt szükség, a kritikusok azonban diszkriminációt és idegengyűlöletet emlegetnek – írja a belga Nieuwsblad.

Németül kell beszélniük azoknak, akik egy hallei strandon szeretnének megmártózni.

Fotó: Heiko Rebsch / DPA/AFP

A város is visszavonatta volna a szabályt

A helyi önkormányzat felszólította a strand vezetését, hogy töröljék el az előírást, mert az szerintük ronthatja Halle megítélését. Mathias Nobel, a strand vezetője azonban nem hátrált meg, még akkor sem, amikor jogi lépésekkel fenyegették meg.

A német diszkriminációellenes hivatal szintén élesen bírálta a gyakorlatot.

Képzeljük el, mekkora felháborodást keltene, ha a Mallorcára érkező német turistáknak előbb bizonyítaniuk kellene, hogy beszélnek spanyolul vagy katalánul, a Vörös-tengernél pedig az arabtudásukat kellene igazolniuk, mielőtt bemehetnének a vízbe

– mondta a szervezet szóvivője. A német vízimentő-szövetség szintén elhatárolódott a hallei strand gyakorlatától.

Egy kisgyermek majdnem megfulladt

Mathias Nobel, a strand üzemeltetője szerint a szigorítás előzménye, hogy júniusban egy kisgyermek csaknem megfulladt, miután a szülei nem értették a vízimentők szabályait. Emellett több olyan eset is történt, amikor a fürdőzők figyelmen kívül hagyták a biztonsági előírásokat.

Én felelek itt a fürdőzők biztonságáért. Ha valami történik, mindenki engem fog hibáztatni. Egy halálesetet pedig már nem lehet visszacsinálni

– mondta az igazgató a helyi médiának.

A hallei strand szabálya azért is különösen szokatlan, mert a tengerpartokon sok helyen éppen az ellenkező elv érvényesül. Horvátországban például a part mentén elhelyezett „Private Beach” vagy „Csak vendégeknek” felirat önmagában nem jelentheti azt, hogy másokat kizárhatnak a strand használatából.