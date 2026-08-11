Különös szabály miatt áll a bál: egy német strandra csak németül beszélőket engednek be

Komoly felháborodást váltott ki egy hallei strand új szabálya, amely szerint csak azok mehetnek be, akik megfelelően beszélnek németül. A Heidehad-tónál található fürdőhely üzemeltetői szerint az intézkedésre biztonsági okokból volt szükség, a kritikusok azonban diszkriminációt és idegengyűlöletet emlegetnek – írja a belga Nieuwsblad.
A város is visszavonatta volna a szabályt
A helyi önkormányzat felszólította a strand vezetését, hogy töröljék el az előírást, mert az szerintük ronthatja Halle megítélését. Mathias Nobel, a strand vezetője azonban nem hátrált meg, még akkor sem, amikor jogi lépésekkel fenyegették meg.
A német diszkriminációellenes hivatal szintén élesen bírálta a gyakorlatot.
Képzeljük el, mekkora felháborodást keltene, ha a Mallorcára érkező német turistáknak előbb bizonyítaniuk kellene, hogy beszélnek spanyolul vagy katalánul, a Vörös-tengernél pedig az arabtudásukat kellene igazolniuk, mielőtt bemehetnének a vízbe
– mondta a szervezet szóvivője. A német vízimentő-szövetség szintén elhatárolódott a hallei strand gyakorlatától.
Egy kisgyermek majdnem megfulladt
Mathias Nobel, a strand üzemeltetője szerint a szigorítás előzménye, hogy júniusban egy kisgyermek csaknem megfulladt, miután a szülei nem értették a vízimentők szabályait. Emellett több olyan eset is történt, amikor a fürdőzők figyelmen kívül hagyták a biztonsági előírásokat.
Én felelek itt a fürdőzők biztonságáért. Ha valami történik, mindenki engem fog hibáztatni. Egy halálesetet pedig már nem lehet visszacsinálni
– mondta az igazgató a helyi médiának.
A hallei strand szabálya azért is különösen szokatlan, mert a tengerpartokon sok helyen éppen az ellenkező elv érvényesül. Horvátországban például a part mentén elhelyezett „Private Beach” vagy „Csak vendégeknek” felirat önmagában nem jelentheti azt, hogy másokat kizárhatnak a strand használatából.