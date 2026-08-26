Egész falvakat söpört el az ár Nepálban, több száz embernek nyoma veszett

A nepáli hatóságok szerint 384 embert továbbra sem találnak, közülük 291 külföldi állampolgár, 93 pedig nepáli. Az eltűntek között 12 brit, 105 indiai, négy dél-afrikai, 17 malajziai és három amerikai állampolgár is van. Egy-egy ausztrál és holland turista szintén az eltűntek között szerepel.

Egész falvakat söpört el az ár Nepálban. Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Nepál: 384 turistának és túrázónak egyelőre nyoma sincs

A hatalmas villámárvíz a Himalájában fekvő ország északi részén, a Tibethez közeli területeken söpört végig. A víz egész falvakat árasztott el, miközben hidakat, utakat és energetikai létesítményeket is megrongált.

A nepáli hadsereg 14 helikoptert és katasztrófavédelmi egységeket vezényelt a térségbe. A mentőhelikopterek azonban egyelőre nem tudnak leszállni a leginkább érintett Syapru Besi és Timure térségében, mert a vízszint túl magas.

A helyi hatóságok attól tartanak, hogy az áradásnak jóval több halálos áldozata lehet. Narendra Pariyar körzeti vezető szerint súlyos emberi veszteségekre és jelentős anyagi károkra is számítani kell.

Egy helyi szemtanú az Onlinekhabarnak úgy számolt be, hogy az egész rendkívül gyorsan történt. Elmondása szerint hatalmas, vulkánkitöréshez hasonló hangot hallottak, majd az emberek sikoltozva menekülni kezdtek.

A rendőrség közlése szerint eddig nyolc holttestet találtak, a mentőcsapatok pedig folytatják a kutatást.

A katasztrófa a szomszédos Kínát is érinti. Tibetben szintén jelentős károkról és eltűntekről számoltak be, miután egy földcsuszamlás elérte a Nepál és Kína közötti határátkelőt. A sárlavina utakat, kommunikációs hálózatokat és energetikai infrastruktúrát is megrongált.

A nepáli energiaügyi minisztérium szerint az áradás miatt 430 megawattnyi villamosenergia-termelés esett ki, ami az ország teljes, mintegy 3,2 gigawattos vízenergia-kapacitásának több mint 12 százaléka.