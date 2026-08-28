Újabb katasztrófa fenyeget Nepálban: túlcsordult a halálos áradás után kialakult tó

Újabb áradástól tartanak a kínai–nepáli határon, miután túlcsordult az a tó, amely a szerdai pusztító áradást kiváltó gleccseromlás után alakult ki. A kínai hatóságok a mentést is felfüggesztették, mert attól tartanak, hogy a törmelékből kialakult természetes gát átszakadhat – írja a Reuters.

Egész falvakat sodort el a brutális erejű nepáli villámárvíz.

Fotó: ARUN SANKAR / AFP

Több millió köbméter víz gyűlt össze

A tóban péntekre több mint 2,5 millió köbméter víz gyűlt össze, és a következő három napban további mintegy 3 millió köbméter zúdulhat bele.

Ez körülbelül 1200 olimpiai úszómedence vízmennyiségének felel meg.

A hatóságok szerint emiatt komoly veszélyt jelent a gát átszakadása. A vízhozam várhatóan szeptember 1-jén tetőzik, miközben a térségben továbbra is esőzések várhatók. A csapadék ráadásul tovább lazíthatja a hegyoldalak talaját és szikláit.

A mentőegységeket is biztonságba helyezték

Az újabb áradás mellett földcsuszamlásoktól és lavináktól is tartanak, ezért a kínai mentőegységeket és járműveket visszavonták egy biztonságos területre. Mérnökök közben azt vizsgálják, hogyan lehetne levezetni a felgyülemlett vizet, például egy csatorna kialakításával.

A tó mintegy 150 méter hosszú és 40–50 méter mély. A térséget szerdán pusztító villámáradás sújtotta, amely több száz ember halálát okozta.