"Nagyon szeretlek" - közölte férjével a Nepálban lévő feleség, majd nyoma veszett a villámárvíz után

Mint arról korábban beszámoltuk, már több, mint 700 fölé nőtt a nepáli villámárvíz áldozatainak száma, miközben közel 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. A Nepálban született, 34 éves Pramod Poudel utóbbi miatt utazott most országába: azért, hogy megkeresse 25 éves feleségé, Sumitrát, akiről napok óta nincsen semmilyen információja. Azt azonban elárulta, szerelme a katasztrófa előtt annyit mondott neki utoljára, szereti őt.

Kétségbeesve próbálja megtalálni a nepáli árvíz során eltűnt szeretteit. Fotó: AFP

Nagyon szeretlek

- zárta mondanivalóját Sumitra, aki mindössze pár órával a gleccser összeomlása előtt beszélt utoljára Pramoddal, aki nem csak őt, hanem édesanyját, testvérét és nagybátyját is kétségbeesve szeretné megtalálni, miután az ő falujukat teljesen elpusztította az áradás.

Kétségbeesve próbálja megtalálni Nepálban a családját

Pramod és Sumitra idén nyáron házasodtak össze. Sumitra a férje családjával maradt a Sole nevű faluban maradt, míg Pramod munkája miatt visszatért Nagy-Britanniába:

Amikor utoljára beszéltem vele, azt mondta: "Hogy vagy? Nagyon szeretlek." Azóta nem tudtam kapcsolatba lépni vele. Ez borzalmas, azt sem tudom elmagyarázni, mit érzek most. Nagyon aggódom érte és az egész családomért. Értük dolgozom olyan keményen, ők jelentik nekem a világot

- közölte a 34 éves, aki 18 éves korában hagyta hátra hazáját egy jobb élet reményében - írja a DailyMail.