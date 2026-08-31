Szívszorító képeken a nepáli villámárvíz pusztítása, már több mint 900 ember meghalt

Augusztus végén pusztító villámárvíz sújtotta Nepált, amely hatalmas anyagi károkat okozott, rengetegen megsérültek, több ezer embernek pedig nyoma veszett. A BBC szerint hétfőre már 4247 embert tartottak nyilván eltűntként, jóval többet, mint a vasárnap közölt 2502-es adat.
Ezreknek veszett nyoma a nepáli villámárvíz után
Az eltűntek közül 3655-en nepáli állampolgárok, 592-en pedig külföldiek. A mentőcsapatok továbbra is nagy erőkkel kutatnak a túlélők után. Az eltűntek között 933 vízerőművi dolgozó is van, akik közül sokan alagutakban dolgoztak a katasztrófa idején. A pusztítás mértékét a helyszínen készült felvételek is mutatják: egész településrészeket mosott el az áradás.
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Megszólalt a Külügyminisztérium: kiderült, hogy hány magyart keresnek a nepáli katasztrófa miatt
A Külügyminisztérium a közleményében azt írta, a legfrissebb követségi jelentések továbbra is három eltűntnek nyilvánított magyar állampolgárt említenek a nepáli katasztrófa kapcsán.