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villámárvíz

Szívszorító képeken a nepáli villámárvíz pusztítása, már több mint 900 ember meghalt

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egész falvakat sodort el az ár, miközben napok óta folyamatosan zajlik a kutatás az eltűntek után. A nepáli villámárvíz halálos áldozatainak száma hétfőre 903-ra emelkedett.
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villámárvíznepálnepáli villámárvízkatasztrófa

Augusztus végén pusztító villámárvíz sújtotta Nepált, amely hatalmas anyagi károkat okozott, rengetegen megsérültek, több ezer embernek pedig nyoma veszett. A BBC szerint hétfőre már 4247 embert tartottak nyilván eltűntként, jóval többet, mint a vasárnap közölt 2502-es adat.

Napok óta zajlik a mentés a nepáli villámárvíz után, miközben 4247 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván., A man sits beside debris as he salvages belongings following flash floods at Devighat in Nepal's Nuwakot district on August 31, 2026. Nepal was burying on August 31 some of the hundreds of bodies retrieved after a deadly, tsunami-like flood crashed through the Himalayan region, sweeping away villages and leaving thousands still missing. Distraught families have packed rescue stations and hospitals in search of their missing relatives, while others have faced the grim task of identifying bodies at overflowing morgues. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Napok óta zajlik a mentés a nepáli villámárvíz után, miközben 4247 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván 
Fotó: ARUN SANKAR / AFP

Ezreknek veszett nyoma a nepáli villámárvíz után

Az eltűntek közül 3655-en nepáli állampolgárok, 592-en pedig külföldiek. A mentőcsapatok továbbra is nagy erőkkel kutatnak a túlélők után. Az eltűntek között 933 vízerőművi dolgozó is van, akik közül sokan alagutakban dolgoztak a katasztrófa idején. A pusztítás mértékét a helyszínen készült felvételek is mutatják: egész településrészeket mosott el az áradás.

A képre kattintva galéria nyílik:

Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
Nepál, árvíz, Nepálárvíz
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