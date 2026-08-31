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nepáli árvíz

Hátborzongató felvétel: kézen fogva húzta el a nepáli árvíz útjából a gyerekeket egy nő

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Több mint 900 életet követelt a pusztító nepáli árvíz, miközben még több ezer embert eltűntként keresnek. A katasztrófáról számtalan felvétel látott napvilágot köztük egy, amin egy nő kézen fogva, az utolsó pillanatban ment meg két gyereket.
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nepáli árvízárvízkatasztrófa

Elképesztő videó örökítette meg egy nő hősies tettét, aki az utolsó pillanatban mentett meg két gyermeket a hömpölygő nepáli árvíztől.

Elképesztő pusztítást okozott a nepáli árvíz.
Elképesztő pusztítást okozott a nepáli árvíz. Fotó: AFP

Kézen fogva húzta el a nepáli árvíz útjából a gyerekeket egy nő

A felvételen látható, amint az asszony egy út mentén gyorsan megragadja a kiskorúakat, és felhúzza őket a domboldalra. Másodpercekkel később a sár- és vízözön már el is söpri az utcát, teljesen romba döntve egy ott álló házat. A gyermekeknek és a környéken tartózkodóknak szerencsére sikerült időben biztonságos helyre menekülniük.

A drámai képsorok egybeesnek a himalájai országot sújtó, eddigi legsúlyosabb természeti katasztrófával. A nepáli-tibeti határon lezúduló jég-, kő- és sáráradat miatt már több mint 900 ember életét vesztette, és legalább 4250 embert még mindig keresnek, miközben az áldozatok száma folyamatosan növekszik. A helyzetet tovább nehezíti a párás, meleg időjárás, ami miatt a hatóságok kénytelenek a sokszor azonosítatlan holttesteket gyorsan, sekély sírokba eltemetni a fertőzések megelőzése érdekében.

A mentőcsapatok már hatodik napja küzdenek a sárral és a törmelékkel a túlélők után kutatva - írta a Daily Mail.

 

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