Megdöbbentő képeken a nepáli villámárvíz pusztítása: már több mint 160 ember halt meg - galéria

A hatóságok szerint közel 1500 embert - köztük rengeteg turistát - keresnek eltűntként a nepáli villámárvíz után, amely az ország Tibettel határos völgyébe zúdult, és egész falvakat sodort el.

Nepáli villámárvíz: közel 1500 ember tűnt el és több mint 160 elhunyt. Fotó: AFP

A mentőalakulatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a helyi lakosokat, túrázókat és zarándokokat, akiket elsodort a víz a népszerű hegyvidéki régióban. A helyszínen helikopterekkel, motorcsónakokkal és kutyás egységekkel együtt dolgozik közel 800 mentő. Az eltűntek többsége turista: több száz indiai, amerikai, brit, ausztrál és kanadai, de három magyar állampolgárt is keresnek.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Külügyminisztérium szerdai és azóta frissített közlése szerint háromra nőtt a nepáli villámárvízben eltűnt magyarok száma.

A nepáli rendőrség közölte, hogy szerda késő estig 165 holttestet találtak, míg a kínai állami média három halottról számolt be a határ tibeti oldalán. Az áldozatok közül sokan a Kailash Mansarovarhoz zarándokoltak, egy magaslati helyre Tibetben, amelyet többek között hinduk és buddhisták is tisztelnek - írta a The Guardian.

Mi lehet az oka a nepáli villámárvíznek?

A nepáli tisztviselők korai jelentései arra utaltak, hogy egy földrengés okozhatta egy gleccser alsó részének összeomlását, ami az áradásokat kiváltotta. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) azonban később kijelentette, hogy a kezdetben 4,4-es erősségű földrengésként jelentett jelenséget szeizmikus sokkhatásnak minősítették, amelyet a gleccserek kőzetének és jégének összeomlása, valamint a törmelékáradat keltett - azaz nem történt földrengés.

A Planet Labs műholdképeinek kezdeti vizsgálata azt mutatta, hogy jég- és kőzetcsuszamlás váltotta ki a törmelékkel teli áradást a Lhende folyóban, mintegy 20 km-re északkeletre a nepáli-kínai Rasuwagadhi határátkelőhelytől.

Az alábbi képre kattintva megnézheted a nepáli villámárvíz okozta pusztítást: