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nepáli villámárvíz

Megdöbbentő képeken a nepáli villámárvíz pusztítása: már több mint 160 ember halt meg - galéria

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egész falvakat sodort el a brutális erejű nepáli villámárvíz. A hatóságok közel 1500 embert keresnek eltűntként, akik között rengeteg turista van - három magyar állampolgár is.
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nepáli villámárvízTibeteltűnt

A hatóságok szerint közel 1500 embert - köztük rengeteg turistát - keresnek eltűntként a nepáli villámárvíz után, amely az ország Tibettel határos völgyébe zúdult, és egész falvakat sodort el.

Nepáli villámárvíz: közel 1500 ember tűnt el és több mint 160 elhunyt
Nepáli villámárvíz: közel 1500 ember tűnt el és több mint 160 elhunyt. Fotó: AFP

A mentőalakulatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a helyi lakosokat, túrázókat és zarándokokat, akiket elsodort a víz a népszerű hegyvidéki régióban. A helyszínen helikopterekkel, motorcsónakokkal és kutyás egységekkel együtt dolgozik közel 800 mentő. Az eltűntek többsége turista: több száz indiai, amerikai, brit, ausztrál és kanadai, de három magyar állampolgárt is keresnek. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a Külügyminisztérium szerdai és azóta frissített közlése szerint háromra nőtt a nepáli villámárvízben eltűnt magyarok száma.

A nepáli rendőrség közölte, hogy szerda késő estig 165 holttestet találtak, míg a kínai állami média három halottról számolt be a határ tibeti oldalán. Az áldozatok közül sokan a Kailash Mansarovarhoz zarándokoltak, egy magaslati helyre Tibetben, amelyet többek között hinduk és buddhisták is tisztelnek - írta a The Guardian.

Mi lehet az oka a nepáli villámárvíznek?

A nepáli tisztviselők korai jelentései arra utaltak, hogy egy földrengés okozhatta egy gleccser alsó részének összeomlását, ami az áradásokat kiváltotta. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) azonban később kijelentette, hogy a kezdetben 4,4-es erősségű földrengésként jelentett jelenséget szeizmikus sokkhatásnak minősítették, amelyet a gleccserek kőzetének és jégének összeomlása, valamint a törmelékáradat keltett - azaz nem történt földrengés.

A Planet Labs műholdképeinek kezdeti vizsgálata azt mutatta, hogy jég- és kőzetcsuszamlás váltotta ki a törmelékkel teli áradást a Lhende folyóban, mintegy 20 km-re északkeletre a nepáli-kínai Rasuwagadhi határátkelőhelytől. 

Az alábbi képre kattintva megnézheted a nepáli villámárvíz okozta pusztítást:

Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Galéria: Pusztító árvizek Nepálban és Tibetben
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Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

A szakértők szerint az ilyen események kockázatát a Himalája szélsőséges domborzata fokozza.

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