Drasztikus népességcsökkentést sürgetnek a tudósok a bolygó megmentéséért: az emberiség felétől megszabadulnának

Tudósok szerint a népességcsökkentés kényszer nélkül, a családtervezés szélesebb körű elérhetőségével valósulhatna meg. Úgy vélik, a túlnépesedés és a természeti erőforrások kimerülése miatt már nem tartható fenn a jelenlegi növekedés.

Tudósok négymilliárdra csökkentenék a Föld népességét, hogy megállítsák a túlnépesedést és a természeti erőforrások kimerülését (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Négymilliárdra csökkentenék a Föld népességét a bolygó megmentéséért

Egy új tanulmány szerzői szerint 2200-ra fokozatosan négymilliárdra kellene csökkenteni a Föld népességét. A kutatók úgy vélik, a globális népességnövekedés, az energiafelhasználás és a természeti erőforrások egyre gyorsabb kiaknázása már fenntarthatatlan terhet jelent a bolygó számára.

A világ népessége az elmúlt száz évben kevesebb mint kétmilliárdról 8,3 milliárdra emelkedett. Egyes előrejelzések szerint 2100-ra 11,4 milliárd ember élhet a Földön, más számítások pedig már a 2070-es évek végére 12,4 milliárdos népességgel számolnak.

Egyre nagyobb terhelés éri a bolygót

A Sustainable Development című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az elmúlt ötven évben a világ népessége megduplázódott, miközben a szén-dioxid-kibocsátás több mint kétszeresére, az energiafelhasználás pedig háromszorosára nőtt. Az ásványkincsek kitermelése és a növényvédő szerek használata több mint négyszeresére emelkedett, a biológiai sokféleség pedig jelentősen visszaesett.

A kutatók szerint az egy főre jutó fogyasztás és hulladéktermelés nem csökken megfelelő ütemben, ezért a népességnövekedés megállítása nélkül tovább nőhet az emberiség környezeti terhelése.

Úgy vélik, egy kisebb globális népesség enyhítené a természeti erőforrásokra nehezedő nyomást, mérsékelné a szennyezést és javíthatná az életminőséget a sűrűn lakott térségekben.

Csökkentenék a születésszámot

A tudósok hangsúlyozták, hogy a népességcsökkenést nem erőszakkal vagy kötelező korlátozásokkal érnék el. A családtervezési szolgáltatások bővítését, valamint a nők oktatásának és döntési szabadságának erősítését javasolják.

Jelenleg mintegy 200 millió nő nem fér hozzá megfelelő családtervezési lehetőségekhez. Iránban és Dél-Koreában korábban néhány év alatt jelentősen csökkent a termékenységi ráta az ilyen szolgáltatások bevezetése után.

A népességcsökkenés ugyanakkor gazdasági problémákat is okozhat, mivel kevesebb fiatal és munkaképes korú ember maradna. A kutatók szerint azonban a folyamatos gazdasági növekedés feladása elfogadható ár lehet a bolygó erőforrásainak megőrzéséért – írja a Daily Mail.

Klímaváltozás és népességfogyás: az új helyettes államtitkár szerint van jó oldala is A csökkenő népesség nem feltétlenül rossz a klímaváltozás szempontjából - így vélekedett még 2019-ben egy podcastben Bart István. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium frissen kinevezett helyettes államtitkára szerint, mivel Magyarországon csökken a népesség, nem indokolt, hogy óriási energiával próbálják meg a falvak el-néptelenítésének folyamatát megfordítani.

Elfogy Európa? Több mint 53 millió ember tűnhet el az unióból

Az Európai Unió lakossága 2100-ig több mint 53 millió fővel, 11,7 százalékkal csökkenhet az Eurostat előrejelzése szerint. A népesség 2029 után tartósan fogyhat, ami alapjaiban alakíthatja át Európa társadalmi és gazdasági szerkezetét.

A munkaképes korúak aránya a jelenlegi 58 százalékról 50 százalékra eshet vissza, miközben a 80 év felettiek aránya 6-ról 16 százalékra nőhet. Egyre kevesebb aktív dolgozónak kell majd eltartania egyre több idős embert.

A népességcsökkenés súlyos munkaerőhiányt, lassuló gazdasági növekedést és a nyugdíjrendszerek megrendülését okozhatja. Az egészségügyi és szociális ellátás terhei is jelentősen nőhetnek, miközben Európa globális gazdasági és demográfiai súlya tovább csökkenhet.