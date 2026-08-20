Nem tudta abbahagyni a nevetést a kilencéves lány, kórházba kellett szállítani

A nevetőgörcs akkor kezdődött, amikor a kilencéves Eduarda Barbosa az iskolából hazaérve otthon mosogatott a brazíliai Contagemben, Belo Horizonte térségében. Édesanyja, Alinne Barbosa eleinte azt hitte, hogy lánya csak játszik vagy eszébe jutott valami vicces, a nevetés azonban hosszabb idő után sem maradt abba – számolt be róla a Terra.

A nevetőgörcs órákon keresztül nem múlt el a kilencéves kislánynál (A kép illusztráció)

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Az anya egy idő után megkérte Eduardát, hogy hagyja abba a nevetést, a gyermek azonban erre sem volt képes. Alinne később arra is felfigyelt, hogy lánya pupillái kitágultak, tekintete megváltozott, és nem reagált a megszokott módon. Amikor megkérdezte tőle, hogy képes-e abbahagyni a nevetést, Eduarda fejrázással jelezte, hogy nem.

A nevetőgörcs miatt kórházba vitték a kislányt

A Contagem városi kórházában felmerült, hogy a tünetek hátterében úgynevezett gelasztikus roham állhat. Ez az epilepsziás rohamok ritka típusa, amelynek egyik jellegzetessége az akaratlan, az érintett érzelmi állapotától független nevetés. Eduardánál ugyanakkor nem igazolták, hogy gelasztikus roham történt, és epilepsziát sem diagnosztizáltak nála.

A gyermeken CT-vizsgálatot végeztek, amely a család beszámolója szerint nem mutatott eltérést. Eduarda megfigyelés alatt maradt, miközben a nevetés még az ellátás egy részében is folytatódott. Édesanyja szerint a kislány arcizmai idővel megfeszültek, és bár mosolygott, láthatóan segítséget próbált kérni.

A több órán át tartó epizód végül megszűnt, Eduarda pedig kimerülten elaludt édesanyja ölében.

Mivel egyszeri esetről volt szó, és azóta nem jelentkezett hasonló epizód, a családnak azt javasolták, hogy Eduardát neurológus szakorvos is vizsgálja meg.

Az édesanya beszámolója szerint a kislányt ellátó orvos azt is lehetségesnek tartotta, hogy a történteket szorongás vagy stressz válthatta ki. Felmerült, hogy a gyermek életkorából adódóan nem tudta megfelelően megfogalmazni vagy elmondani, mit érez.

Eduarda másnap már jól volt, és visszatért a megszokott napi rutinjához. Azóta a család szerint nem jelentkezett nála újabb hasonló rosszullét, és gyógyszeres kezelést sem kezdtek.