Megtalálták a világhírű hegymászó holttestét, szörnyű tragédia történt

A világ egyik legismertebb hegymászója, Nirmal Purja is életét vesztette a pakisztáni Broad Peak hegyen történt lavinában. A mentőcsapatok vasárnap megtalálták a brit–nepáli hegymászó és három társa holttestét, miután egy tízfős nemzetközi expedíciót elsodort a hóomlás.
A pakisztáni Alpinista Klub tájékoztatása szerint a megtalált áldozatok között van Nirmal Purja mellett Wang Zhong, Nima Sherpa és Kili Pemba Sherpa is. A szervezet méltatta a katonai és civil mentőegységek, valamint az önkéntesek munkáját, akik részt vettek a keresésben.
Több hegymászó holttestét már megtalálták
A tragikus expedíció után a mentőcsapatok pénteken már négy másik hegymászó maradványait is megtalálták. Közülük hármat sikerült lehozni a hegyről: az ománi Nathira Ahmed, az amerikai Mallory Geis és a nepáli Bahadur Gurung holttestét.
A szélsőséges időjárási körülmények miatt azonban a mentőhelikopterek nem tudtak minden áldozatot elszállítani. A katonai támogatással működő mentőegységek vasárnap folytatták a kutatást a még eltűnt hegymászók után.
Nirmal Purja expedíciós vállalata szombaton közleményben búcsúzott a hegymászótól, akit a sportág egyik legnagyobb alakjaként méltattak. A vállalat szerint Purja olyan vezető volt, aki bátorságával, alázatával és kitartásával emberek millióit inspirálta.
Az Alpinista Klub vezetője, Irfan Arshad Khan a tragédiát a nemzetközi hegymászóközösség számára „felmérhetetlen veszteségnek” nevezte, és külön köszönetet mondott a mentésben részt vevő katonáknak, civileknek és serpáknak.
Rekordokat döntött a hegymászásban
Nirmal Purja nepáli származású, korábbi brit katona volt, akit a hegymászóvilágban Nims Dai néven is ismertek. Legnagyobb teljesítménye az volt, hogy 2019-ben mindössze 189 nap alatt mászta meg a világ 14 legmagasabb hegycsúcsát.
A rekordkísérlet történetét a Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible” című dokumentumfilmje is bemutatta. A csúcsok megmászásának rekordját később, 2023-ban döntötték meg.
Az expedíció egyik másik áldozata, az amerikai Mallory Geis családja közleményben emlékezett meg a hegymászóról, akit „fényes személyiségként” és szerettei által mélyen tisztelt emberként írtak le.
A Broad Peak expedíció várhatóan a pakisztáni hegyi vezető, Sohail Sakhi utolsó útja lett volna. Sakhi a Moving Mountains nevű pakisztáni kalandturisztikai vállalat munkatársa volt, geográfusként és magashegyi fotósként is dolgozott. Holttestét vasárnapig még nem találták meg.
Pakisztán északi hegyvidékein gyakoriak a hegymászó-balesetek a lavinák, a lezuhanó jég- és szikladarabok, a szélsőséges magasság és a gyorsan változó időjárási körülmények miatt.