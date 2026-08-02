Megtalálták a világhírű hegymászó holttestét, szörnyű tragédia történt

A világ egyik legismertebb hegymászója, Nirmal Purja is életét vesztette a pakisztáni Broad Peak hegyen történt lavinában. A mentőcsapatok vasárnap megtalálták a brit–nepáli hegymászó és három társa holttestét, miután egy tízfős nemzetközi expedíciót elsodort a hóomlás.

Nirmal Purja holttestét is megtalálták a pakisztáni lavinabaleset után (Illusztráció)

Fotó: JOE STENSON / AFP

A pakisztáni Alpinista Klub tájékoztatása szerint a megtalált áldozatok között van Nirmal Purja mellett Wang Zhong, Nima Sherpa és Kili Pemba Sherpa is. A szervezet méltatta a katonai és civil mentőegységek, valamint az önkéntesek munkáját, akik részt vettek a keresésben.

Több hegymászó holttestét már megtalálták

A tragikus expedíció után a mentőcsapatok pénteken már négy másik hegymászó maradványait is megtalálták. Közülük hármat sikerült lehozni a hegyről: az ománi Nathira Ahmed, az amerikai Mallory Geis és a nepáli Bahadur Gurung holttestét.

A szélsőséges időjárási körülmények miatt azonban a mentőhelikopterek nem tudtak minden áldozatot elszállítani. A katonai támogatással működő mentőegységek vasárnap folytatták a kutatást a még eltűnt hegymászók után.

Nirmal Purja expedíciós vállalata szombaton közleményben búcsúzott a hegymászótól, akit a sportág egyik legnagyobb alakjaként méltattak. A vállalat szerint Purja olyan vezető volt, aki bátorságával, alázatával és kitartásával emberek millióit inspirálta.

Az Alpinista Klub vezetője, Irfan Arshad Khan a tragédiát a nemzetközi hegymászóközösség számára „felmérhetetlen veszteségnek” nevezte, és külön köszönetet mondott a mentésben részt vevő katonáknak, civileknek és serpáknak.

Rekordokat döntött a hegymászásban

Nirmal Purja nepáli származású, korábbi brit katona volt, akit a hegymászóvilágban Nims Dai néven is ismertek. Legnagyobb teljesítménye az volt, hogy 2019-ben mindössze 189 nap alatt mászta meg a világ 14 legmagasabb hegycsúcsát.

A rekordkísérlet történetét a Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible” című dokumentumfilmje is bemutatta. A csúcsok megmászásának rekordját később, 2023-ban döntötték meg.

Az expedíció egyik másik áldozata, az amerikai Mallory Geis családja közleményben emlékezett meg a hegymászóról, akit „fényes személyiségként” és szerettei által mélyen tisztelt emberként írtak le.