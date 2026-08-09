Bőröndben rejtett holttestre bukkantak egy vidéki út mellett

Egy bőröndben találták meg egy nő holttestét Ausztráliában, egy vidéki út közelében. A rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhettek a maradványok a helyszínre.

Rejtélyes női holttestre bukkantak egy bőröndben Ausztráliában. Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Nő holttestét találták meg egy bőröndben az út mellett

Az új-dél-walesi rendőrséget vasárnap nem sokkal délután 1 óra előtt értesítették, miután egy holttestre bukkantak a Goulburntől mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Oallen közelében.

A Hume rendőrségi körzet munkatársai egy Oallen Ford Roadhoz közeli területen találták meg a nőnek vélt holttestet. A maradványokra a jelek szerint egy járókelő talált rá.

A rendőrök lezárták a helyszínt, a bőröndöt pedig lefoglalták, hogy igazságügyi szakértők vizsgálhassák meg.

A nyomozók jelenleg azt próbálják kideríteni, milyen körülmények között halt meg az áldozat, és hogyan került a bőrönd az út mellé. A holttestet egyelőre nem sikerült hivatalosan azonosítani, és azt sem közölték, mióta lehetett a helyszínen.