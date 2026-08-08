Bordélyházaktól a gyilkosságokig – meghalt a rettegett bűnözőcsalád vezetője

Kath Pettingill az 1970-es évektől vált a melbourne-i alvilág meghatározó alakjává, miközben tíz gyermeke közül többen is bekapcsolódtak a szervezett bűnözésbe. A női gengszter családját gyilkosságokkal, drogkereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel hozták kapcsolatba.

91 éves korában meghalt Kath Pettingill, a melbourne-i alvilág női gengsztere (illusztráció)

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Meghalt a melbourne-i alvilág rettegett női gengsztere

91 éves korában meghalt Kath Pettingill, a melbourne-i alvilág egyik leghírhedtebb alakja. A „Granny Evil” néven ismert női gengszter demenciával küzdött, és múlt hét szombaton hunyt el egy dél-gippslandi idősotthonban.

Pettingill tíz gyermeket nevelt, közülük többen az ausztrál alvilág meghatározó szereplőivé váltak. Richmondban több bordélyházat működtetett, miközben a Pettingill bűnözőcsalád tagjait gyilkosságokkal, fegyveres rablásokkal, kábítószer-kereskedelemmel és rendőrgyilkosságokkal is kapcsolatba hozták.

Legidősebb fia, Denis Allen az 1980-as évek melbourne-i drogvilágának egyik fontos alakja volt, a rendőrség pedig több mint egy tucat ember megölésével gyanúsította. Peter Allen 28 évet töltött börtönben, Victor Peirce-t pedig 2002-ben egy szupermarket előtt lőtték agyon.

A női gengszter és családja története ihlette a 2010-es Animal Kingdom című ausztrál filmet. Pettingill bal szemét 1978-ban vesztette el, amikor egy ajtón keresztül rálőttek, miközben lánya tartozását próbálta rendezni. Később visszavonultan élt Venus Bayben, ahol a helyiek korábban gyakran látták. Utolsó éveit már a nyilvánosságtól távol töltötte – számolt be a Daily Mail.

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