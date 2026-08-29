Hajszálon múlt a normandiai partraszállás sikere, most megmutatták, miért

A normandiai partraszállás 1944. június 6-i reggelét modern módszerekkel rekonstruálták a korabeli időjárási adatok alapján. A látványos felvétel tehát nem valódi műholdkép, hanem annak rekonstrukciója, hogyan nézhetett ki a térség az űrből a D-napon.

A normandiai partraszállás sikerét az időjárási viszonyok is befolyásolták. A D-nap új rekonstrukciója megmutatja a La Manche és Normandia felhőzetét Fotó: NARA Forrás: Készítette: Chief Photographer's Mate (CPHoM) Robert F. Sargent - This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17040973

Hajszálon múlt a D-nap

A második világháború egyik legnagyobb hadműveletét eredetileg június 5-re tervezték, ám a La Manche csatornát erős viharok sújtották. Dwight D. Eisenhower ezért a katonai tervezők és meteorológusok tanácsára 24 órával elhalasztotta az inváziót.

Másnap rövid időre javultak az időjárási viszonyok. A szövetségeseknek erre az időablakra volt szükségük, mivel a művelethez megfelelő apály, holdfény és viszonylag nyugodt tenger kellett.

Több mint 5000 hajó szállított katonákat, harckocsikat és utánpótlást Dél-Angliából Normandia felé. A rossz idő közben a németeket is megtévesztette, mivel kevésbé számítottak nagyszabású támadásra.

Így nézhetett ki a normandiai partraszállás az űrből

A rekonstrukció szerint a D-nap reggelén vastag felhőzet borította Nagy-Britannia és a La Manche jelentős részét, miközben Dél-Anglia és Észak-Franciaország felett már szakadozni kezdtek a felhők.

Ed Hawkins klímakutató szerint néhány órával korábban vagy később az időjárás akár meg is akadályozhatta volna a hadműveletet. A rekonstrukció ezért látványosan mutatja meg, milyen szűk határon mozgott a normandiai partraszállás sikere – olvasható a Daily Mail cikkében.

Normandiai partraszállás: amit a legtöbben ma sem tudnak a D-Dayről

1944. június 6-án olyan hadművelet vette kezdetét, amely nemcsak a második világháború menetét, hanem Európa jövőjét is alapjaiban változtatta meg. A normandiai partraszállás minden idők egyik legnagyobb és legmerészebb katonai vállalkozása volt, amelynek sikerével a szövetségesek megnyitották az utat a náci Németország bukása felé.