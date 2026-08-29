Hajszálon múlt a normandiai partraszállás sikere, most megmutatták, miért

A normandiai partraszállás 1944. június 6-i reggelét modern módszerekkel rekonstruálták a korabeli időjárási adatok alapján. A látványos felvétel tehát nem valódi műholdkép, hanem annak rekonstrukciója, hogyan nézhetett ki a térség az űrből a D-napon.
Hajszálon múlt a D-nap
A második világháború egyik legnagyobb hadműveletét eredetileg június 5-re tervezték, ám a La Manche csatornát erős viharok sújtották. Dwight D. Eisenhower ezért a katonai tervezők és meteorológusok tanácsára 24 órával elhalasztotta az inváziót.
Másnap rövid időre javultak az időjárási viszonyok. A szövetségeseknek erre az időablakra volt szükségük, mivel a művelethez megfelelő apály, holdfény és viszonylag nyugodt tenger kellett.
Több mint 5000 hajó szállított katonákat, harckocsikat és utánpótlást Dél-Angliából Normandia felé. A rossz idő közben a németeket is megtévesztette, mivel kevésbé számítottak nagyszabású támadásra.
Így nézhetett ki a normandiai partraszállás az űrből
A rekonstrukció szerint a D-nap reggelén vastag felhőzet borította Nagy-Britannia és a La Manche jelentős részét, miközben Dél-Anglia és Észak-Franciaország felett már szakadozni kezdtek a felhők.
Ed Hawkins klímakutató szerint néhány órával korábban vagy később az időjárás akár meg is akadályozhatta volna a hadműveletet. A rekonstrukció ezért látványosan mutatja meg, milyen szűk határon mozgott a normandiai partraszállás sikere – olvasható a Daily Mail cikkében.
Normandiai partraszállás: amit a legtöbben ma sem tudnak a D-Dayről
1944. június 6-án olyan hadművelet vette kezdetét, amely nemcsak a második világháború menetét, hanem Európa jövőjét is alapjaiban változtatta meg. A normandiai partraszállás minden idők egyik legnagyobb és legmerészebb katonai vállalkozása volt, amelynek sikerével a szövetségesek megnyitották az utat a náci Németország bukása felé.