Így nézett ki a férfi, aki átélte a normann hódítást

Közel ezer év után rekonstruálták egy férfi arcát, aki átélte a normann hódítás időszakát. A „Conquest Man” néven ismert férfi 50 és 60 év között halt meg a 11. század végén. Zömök, izmos testalkatú volt, csontjain pedig több korábbi törés nyomát is megtalálták.
A normann hódítás túlélőjének maradványait a lincolnshire-i Barton-upon-Humber Szent Péter-templomában találták meg. Koporsójának tölgyfáját 1079 körül vágták ki, mellé pedig három almafából készült botot is eltemettek, ami skandináv hagyományokra utal.
Újra életre keltették a normann hódítás túlélőjét
A DNS-vizsgálatok szerint jelentős kontinentális európai és skandináv felmenőkkel rendelkezett. Egy fogának izotópos vizsgálata arra utal, hogy fiatalkorának egy részét hidegebb éghajlaton tölthette.
A kutatók szerint története azt mutatja, hogy a normann hódítás korának emberei nem egyszerűen szászok vagy normannok voltak, hanem Európa több térségéhez is kötődhettek.
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