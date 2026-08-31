Így nézett ki a férfi, aki átélte a normann hódítást

A normann hódítás túlélőjének maradványait a lincolnshire-i Barton-upon-Humber Szent Péter-templomában találták meg. Koporsójának tölgyfáját 1079 körül vágták ki, mellé pedig három almafából készült botot is eltemettek, ami skandináv hagyományokra utal.

Közel ezer év után újra láthatjuk a normann hódítás túlélőjének arcát.

Újra életre keltették a normann hódítás túlélőjét

A DNS-vizsgálatok szerint jelentős kontinentális európai és skandináv felmenőkkel rendelkezett. Egy fogának izotópos vizsgálata arra utal, hogy fiatalkorának egy részét hidegebb éghajlaton tölthette.

A kutatók szerint története azt mutatja, hogy a normann hódítás korának emberei nem egyszerűen szászok vagy normannok voltak, hanem Európa több térségéhez is kötődhettek.