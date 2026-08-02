Valóra vált az élő Nostradamus 2026-os jóslatai közül kettő: a legrosszabb pedig most játszódik le a szemünk előtt

Egy önmagát médiumnak valló Athos Salomé hátborzongató figyelmeztetést adott ki, miszerint a növekvő globális feszültség hamarosan veszélyes törésponthoz érhet. A 39 éves brazil férfinak, aki élő Nostradamusnak neveznek, már több jóslata is valóra vált.

10 jóslattal állt elő 2026-ra az élő Nostradamus. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Salomé azt állítja, hogy két 2026-os jóslata már beigazolódott: az Irán és Izrael közötti konfliktus, valamint Spanyolország világbajnoki győzelme. Figyelmeztetése szerint egy harmadik jövendölése éppen most válik valóra, amely az Északi-sarkkörön vetíti előre Oroszország és a NATO összecsapását.

A brazil médium szerint a régió egyre veszélyesebbé válik, mivel az olvadó jég új hajózási útvonalakat és értékes energiatartalékokat tesz elérhetővé. Figyelemre méltó, hogy ezt a jóslatot még a NATO Arctic Sentry műveletének megkezdése, illetve az északi-sarki orosz rakétatelepítésekről szóló hírek előtt fogalmazta meg.

Azóta Oroszország tovább erősítette katonai jelenlétét a térségben, miközben a NATO is több ezer katonát vezényelt oda. Salomé úgy véli, hogy ezek a lépések drasztikusan növelik a fegyveres konfrontáció kialakulásának kockázatát.

Az élő Nostradamus jóslatai 2026-ra

Salomé tavaly decemberben közzétett egy 10 jóslatból álló listát 2026-ra vonatkozóan.

Egyikük arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten a feszültség az év második negyedévében kritikus pontot ér el, aminek hátterében az Irán urándúsítási programja körüli viták állnak most azt állítja, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus beteljesítette ezt a jóslatot.

Salomé Spanyolország világbajnoki győzelméért is magára vállalta az érdemet, miután azt jósolta, hogy a győztes ország a tűzzel kapcsolatos színeket fogja viselni. Jóslata azonban több lehetséges győztest is tartalmazott: Spanyolországot, Portugáliát, Hollandiát, Franciaországot, Marokkót, Argentínát és Angliát.

Ezzel a két látszólagos találattal a háta mögött Salomé most visszatért az egyik legriasztóbb 2026-os jóslatához: Oroszország és a NATO közötti potenciális konfrontációhoz az Arktiszon - írta a Daily Mail.