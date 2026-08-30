"A nyereményem 16 év pokolhoz vezetett" - megrázó vallomást tett egy szerencsejáték-függő anya, aki milliói után az utcára került

Egy nő, aki 127 ezer fontot, mintegy kb. 55 millió forintot nyert, azt mondja, hogy az életet megváltoztató összeg valójában megváltoztatta az övét, tönkretette azt. Lisa Walker kezdetben azt hitte, hogy a nyeremény új kezdetet jelent majd számára, ám ehelyett olyan súlyos szerencsejáték-függőség alakult ki nála, amelynek következtében elvesztette az otthonát, és az utcára került.

Az egész életét tönkretette pénznyereménye Fotó: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Az essexi Rainhamben élő édesanya megrázó történet elmesélésekor kiemelte, az volt a baj, hogy későn kapta meg a kellő segítséget: akkor, amikor már mélyponton volt.

Szerencsejátékból nyert nyereménye mindent megváltoztatott

Lisa 29 éves volt, amikor elment kaszinózni nővérével. Kétgyermekes anyaként, emellett teljes munkaidőben súlyosan fogyatékos lánya gondozójaként úgy vélte, kellemes kikapcsolódás lesz. Mindössze 50 fonttal, kb. 21 ezer forinttal indult útnak, azonban egy jackpot után 127 ezer fonttal, kb. 55 millió forinttal lett gazdagabb.

Azt hittem, fantasztikus lesz onnantól minden, de nem így lett. 16 év pokolhoz vezetett. Szerencsejáték-függő lettem.

A hatalmas nyereményből Lisa adott valamennyit nővérének majd gyermekeit Disneylandbe vitte. Hamarosan azonban újra vágyott arra a dopaminlöketre, amelyet a szerencsejáték adott neki. Kaszinózni kezdett és egyre nagyobb összegeket tett fel.

Szó szerint letettem a gyerekeket az iskolában, majd bárhová elvezettem, ahol senki sem ismert, csak hogy szerencsejátékozhassak. Minden este felvettem egy álarcot. Hazamentem és úgy tettem, mintha minden rendben lenne, miközben belül teljesen belehaltam, mert csak a következő tétre vágytam.

Lisa végül összesen 500 ezer fontot, kb. 213 millió forintot játszott el. Élete szomorú és magányos létezéssé vált, házassága tönkrement, 35 éves korára pedig elvesztette otthonát és hajléktalanná vált. Két gyermekével, akik akkor mindössze 10 és 11 évesek voltak, egy szállóra került, a gyerekek pedig hat hétre Lisa édesanyjához költöztek. Hiába, otthona elvesztése után sem tudott felhagyni a játékkal.

41 évesen végül Las Vegasban újra összeházasodott férjével, Gary-vel. Az esküvőt ő maga szervezte, majd amikor a vendégek inni kezdtek, késő este kiosont és szerencsejátékozni ment egy kölcsönből, amit úgy fizetett vissza, hogy fiától kért rá újabb kölcsönt. Ekkor jött rá csak mekkora bajban van. Segítséget kért és habár felépülése első hónapjaiban állandó rémálmai voltak forgó nyerőgépekről mára sikerült teljesen megváltoztatnia életét újra és talpra állt. Mi több, létrehozott egy New Beginnings nevű szervezetet, amely a szerencsejáték-függőségből felépülni kezdő nőket támogatja, és saját tapasztalatait felhasználva segít másoknak, írja a Mirror.