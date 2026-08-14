Rejtélyes körülmények között tűnt el egy 12 éves brit kislány Tokióban

A brit kislány július 21-én érkezett Japánba szüleivel és bátyjával. A család augusztus 12-én este látta utoljára, másnap reggel azonban már nem volt a szálláson, nyoma veszett.

gy vonatra felszállt, aztán nyoma veszett a 12 éves brit kislánynak.

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Carmelita eltűnését augusztus 13-án délelőtt fél 10-kor jelentették a rendőrségen. Édesapja szerint előző este még beszélt a lányával, és akkor semmi szokatlant nem tapasztalt a viselkedésén.

Vonatra szállt, majd nyoma veszett

A kislányt később egy biztonsági kamera rögzítette Tokió Kamata negyedében, a család szállásának közelében. A felvételen egy kék ujjatlan felsőt, fekete-fehér szoknyát és fekete cipőt viselt, a vállán pedig rózsaszín táska volt.

A rendőrség szerint Carmelita ezután felszállt a Kamata állomáson egy vonatra, és mintegy 20 perccel később megérkezett a Jokohama állomásra. Innen azonban egyelőre nem tudják követni, merre ment tovább.

A kislány a telefonját és az útlevelét sem vitte magával. Családja szerint legfeljebb néhány ezer jen lehetett nála, ami körülbelül 70 fontnak, vagyis mintegy 30 ezer forintnak felel meg.

Carmelita körülbelül 160 centiméter magas, közepes testalkatú, göndör, sötét hajú.

A japán rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kislány hollétéről, jelentkezzen a hatóságoknál.

A brit külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy támogatják a családot, és kapcsolatban állnak a japán hatóságokkal.