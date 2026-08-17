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nyugat nílusi

Veszélyes vírust mutattak ki egy véradónál – hat éve nem történt ilyen

10 perce
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Hat év után ismét fertőzést azonosítottak Hollandiában egy véradónál, aki a közelmúltban nem járt külföldön. A nyugat-nílusi vírus jelenlétét egy Utrecht tartományban élő férfinál mutatták ki, ami arra utalhat, hogy a kórokozót terjesztő szúnyogok ismét aktívak az országban.
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nyugat nílusihollandiábaneurópa

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) hétfőn közölte, hogy egy véradónál mutatták ki a nyugat-nílusi vírus jelenlétét. A beteg enyhe tüneteket tapasztalt, majd a Sanquin vérbank laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a fertőzést.

Nyugat-nílusi vírus: hat év után ismét kimutatták Hollandiában
Nyugat-nílusi vírus: hat év után ismét kimutatták Hollandiában
Fotó: Motortion Films / Shutterstock

A holland hatóságok szerint a férfi a közelmúltban nem járt külföldön, ezért valószínűsíthető, hogy Hollandiában fertőződött meg. Ez azért is fontos, mert hat éve nem jelentettek hasonló, igazolt emberi fertőzést az országban.

Nyugat-nílusi vírus: a fertőzöttek többsége tünetmentes

A nyugat-nílusi vírus elsősorban madarak között terjed, a fertőzött szúnyogok azonban más állatokat és az embert is megfertőzhetik. Emberről emberre történő közvetlen terjedésről nincs tudomás.

A RIVM tájékoztatása szerint a fertőzöttek mintegy 80 százalékánál egyáltalán nem jelentkeznek tünetek. Az esetek körülbelül 1 százalékában azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki. Ennek kockázata elsősorban az 50 év felettiek és az immunrendszerükben legyengült emberek esetében nagyobb. Ritka esetekben a fertőzés halálos is lehet.

A holland hatóságok szerint a vírus jelenléte nem korlátozódik az emberi megbetegedésre. Hollandiában egy lónál és egy madárnál is kimutatták a kórokozót különböző helyszíneken. Ez arra utalhat, hogy az országban olyan szúnyogok is jelen vannak, amelyek hordozhatják és terjeszthetik a vírust.

Így lehet védekezni a nyugat-nílusi vírus ellen

A RIVM szerint Hollandiában továbbra is alacsony annak a kockázata, hogy valaki megfertőződjön. A hatóságok ennek ellenére azt javasolják, hogy az emberek lehetőség szerint viseljenek hosszú ujjú ruházatot, használjanak szúnyogriasztót, illetve szúnyoghálóval védekezzenek a rovarok ellen.

A nyugat-nílusi vírus Európa több országában is jelen van, és elsősorban a szúnyogok aktivitásának időszakában jelenthet fertőzési kockázatot.

 

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