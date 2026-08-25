Terjed a a nyugat-nílusi vírus, Horvátországban is vannak fertőzöttek

A nyugat-nílusi vírus eddig öt halálos áldozatot szedett Észak-Macedóniában, Szerbiában és Horvátországban pedig újabb fertőzötteket azonosítottak. Az egyik horvát beteget az intenzíven kezelik.

A nyugat-nílusi vírus horvát fertőzöttje gépi lélegeztetésre szorul / Fotó: unsplash.com

A nyugat-nílusi vírus terjedése

Az elmúlt időszakban Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, a balkáni térség legsúlyosabb járványhelyzete azonban Észak-Macedóniában alakult ki, ahol 43 fertőzöttről és öt halálos áldozatról számoltak be – közölte az MTI az egészségügyi hatóságok tájékoztatása alapján.

Szerbiában eddig 11 embernél mutatták ki a nyugat-nílusi vírust. A június eleje óta azonosított betegek közül tíznél a fertőzés az idegrendszert is érintette. A kemma.hu azt írja, hogy a fertőzöttek átlagéletkora 66 év. A megbetegedéseket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetből jelentették. Horvátországban júliusban és augusztusban három fertőzöttet azonosítottak, az egyik beteget az intenzív osztályon kezelik.

Az egészségügyi szakértők szerint karantén elrendelése nem szükséges, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a kórokozót fertőzött szúnyogok közvetítik. A fertőzés az esetek mintegy 80 százalékában nem okoz tüneteket.

A betegség enyhébb esetekben lázzal, fejfájással, izom- és ízületi fájdalommal, valamint emésztőrendszeri panaszokkal jelentkezhet. Súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak. A betegség elsősorban az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre jelent fokozott veszélyt.