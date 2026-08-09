Ókori római hajóroncsot fedeztek fel Szicília partjainál

Olasz búvár bukkant rá egy ókori római hajóroncsra Szicília partjainál, amely a feltételezések szerint akár 2000 éves is lehet. A hajóban továbbá több száz konténert is találtak, melyeket olyan áruk szállítására használtak, mint a bor és az olívaolaj. Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter a roncsot az utóbbi évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezésének nevezte.

Ókori római hajóroncsot sikerült felfedezni / Fotó: HANDOUT / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE

Ókori római hajóroncsot sikerült felfedezni

A rendőrségi búvárok a halásztól kapott bejelentés alapján körülbelül 46 méter mélyen találták meg a hajót. A helyi média beszámolói szerint a roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles, a kulturális minisztérium szerint pedig a Kr. e. 2–1. századból származhat.

Giacomo De Mola halász és szabadidős búvár elmondása szerint Mazara del Vallo közelében, a tengerfenék felmérése közben bukkant rá a történelmi hajóra: a közösségi médiában azt írta, úgy döntött, lemerül, miután a szkennerén egy hatalmas sziklának tűnő dologra lett figyelmes, ám amikor közelebb ért, több száz amforát pillantott meg, olyan magas kerámiaedényeket, amelyeket az ókorban áruk, főként bor, olaj vagy gabona tárolására használtak. Hozzátette, nehéz szavakba önteni, milyen érzés volt közel 2000 év után az elsők között megpillantani a hajót.

Az olasz rendőrség ezt követően a kulturális örökségvédelmi részlegének búvárspecialistáit vezényelte a helyszínre, akik biztonsági intézkedéseket tettek a roncs védelme érdekében, mialatt a vizsgálat folyamatban van. A szakértők most a roncs pontos eredetének meghatározásán és a rakomány jobb megismerésén dolgoznak - írja a BBC.