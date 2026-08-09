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roncs

Ókori római hajóroncsot fedeztek fel Szicília partjainál

8 órája
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Fantasztikus felfedezést tettek Szicília partjainál. Ekkor egy ókori római hajóroncsra bukkantak, amely a feltételezések szerint akár 2000 éves is lehet. Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter a leletet az utóbbi évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezésének nevezte.
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roncsókorszicíliahajóroncs

Olasz búvár bukkant rá egy ókori római hajóroncsra Szicília partjainál, amely a feltételezések szerint akár 2000 éves is lehet. A hajóban továbbá több száz konténert is találtak, melyeket olyan áruk szállítására használtak, mint a bor és az olívaolaj. Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter a roncsot az utóbbi évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezésének nevezte. 

This handout photograph released by the Italian Carabinieri press office on August 9, 2026 shows amphorae at the site where a Roman-era shipwreck dating back to between the 2nd and 1st centuries B.C. was discovered off the coast of Sicily near Mazara del Vallo. Italian divers have discovered the 2,100-year-old wreck of a Roman ship off Sicily, piled high with hundreds of well-preserved amphorae, which were likely used to transport wine. Divers from the cultural heritage protection arm of Palermo's police said they had located the ship some 46 metres (150 feet) down, after a tip-off from fishermen. (Photo by Handout / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ITALIAN CARABINIERI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
 Ókori római hajóroncsot sikerült felfedezni / Fotó: HANDOUT / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE

Ókori római hajóroncsot sikerült felfedezni

A rendőrségi búvárok a halásztól kapott bejelentés alapján körülbelül 46 méter mélyen találták meg a hajót. A helyi média beszámolói szerint a roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles, a kulturális minisztérium szerint pedig a Kr. e. 2–1. századból származhat.

Giacomo De Mola halász és szabadidős búvár elmondása szerint Mazara del Vallo közelében, a tengerfenék felmérése közben bukkant rá a történelmi hajóra: a közösségi médiában azt írta, úgy döntött, lemerül, miután a szkennerén egy hatalmas sziklának tűnő dologra lett figyelmes, ám amikor közelebb ért, több száz amforát pillantott meg, olyan magas kerámiaedényeket, amelyeket az ókorban áruk, főként bor, olaj vagy gabona tárolására használtak. Hozzátette, nehéz szavakba önteni, milyen érzés volt közel 2000 év után az elsők között megpillantani a hajót.

Az olasz rendőrség ezt követően a kulturális örökségvédelmi részlegének búvárspecialistáit vezényelte a helyszínre, akik biztonsági intézkedéseket tettek a roncs védelme érdekében, mialatt a vizsgálat folyamatban van. A szakértők most a roncs pontos eredetének meghatározásán és a rakomány jobb megismerésén dolgoznak - írja a BBC.

A közelmúltban egy ugyancsak több mint kétezer éves hajóroncsot fedeztek fel a törökországi Adrasan közelében, mintegy 46 méteres mélységben. A régészet számára kiemelkedő jelentőségű lelet a késő hellenisztikus – kora római korból származik. A fedélzeten sorakozó tálak, tányérok, edények és tálcák eredeti elrendezésben, szinte sértetlen állapotban kerültek elő. A lelet különlegességét az adja, hogy a kerámiák nyers agyaggal voltak bevonva, ami természetes védelmet nyújtott számukra az elmúlt évezredek során. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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