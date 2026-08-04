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turistabusz

Súlyos buszbaleset történt Olaszországban: hatan meghaltak - videó

1 órája
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Legalább hat ember meghalt, 34-en pedig megsérültek, amikor egy turistabusz frontálisan ütközött több járművel Olaszország középső részén. A tragédia után több sérültet életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, a busz utasai éppen a híres Marmore-vízeséshez tartottak.
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turistabuszolaszországkórház

Hat ember életét vesztette, további 34-en pedig megsérültek, amikor egy turistabusz vasárnap este frontálisan ütközött egy lakóautóval és két személyautóval Olaszország középső részén, Lazio és Umbria határának közelében.

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Súlyos baleset Olaszországban. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Baleset Olaszországban: turistabusz ütközött, életveszélyes sérültek is vannak

A sérültek közül hatan életveszélyes, ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. Hétfő délután még 15 embert ápoltak, míg 19 sérültet már hazaengedtek. A sérültek között egy négyéves kislány is van, akinek állapota a beszámolók szerint nem életveszélyes.

A magánkézben lévő turistabusz utasai a Terni közelében található, csaknem 165 méter magas Marmore-vízeséshez tartottak.

 Az umbriai régió vezetője a történteket katasztrofális tömegszerencsétlenségnek nevezte. A mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították.

Az olasz sajtó szerint a hat halálos áldozat mind olasz állampolgár. Köztük volt egy toszkán házaspár, a busz sofőrje, egy női utas, valamint a lakóautóban utazó házaspár is.

A tragédia pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

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