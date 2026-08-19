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bírság

Hétköznapi strandszokás miatt büntethetik meg a turistákat Olaszország mesés partjain

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Komoly büntetésre számíthatnak azok a nyaralók, akik törölközővel vagy más holmival próbálják lefoglalni a legjobb helyeket a parton. Az olaszországi strandok egy részén akár 500 eurós bírságot is kaphatnak a turisták, a hátrahagyott tárgyakat pedig elkobozhatják.
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bírságturistaolaszországstrand

Az olaszországi strandok több pontján már nagyszabású ellenőrzéseket tartottak a helyfoglalás visszaszorítására. Több száz napágyat, törölközőt és napernyőt gyűjtöttek össze a hatóságok.

Olaszországi strandok: bírság járhat a törölközős helyfoglalásért
Olaszországi strandok: bírság járhat a törölközős helyfoglalásért (A képen Szicília partjai) Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU

Több száz tárgyat foglaltak le az olaszországi strandokon

Az olasz hatóságok több partszakaszon is felléptek azokkal szemben, akik tárgyaikkal próbálták lefoglalni a legjobb helyeket. Torre del Grecóban mintegy 40 felügyelet nélkül hagyott széket, asztalt és napernyőt távolítottak el, néhány holmi pedig több mint két napja feküdt a parton.

Júliusban Castellabatéban 200 tárgyat gyűjtöttek össze egy éjszakai ellenőrzés során, Campomarinóban 170-et, a szicíliai Micenci strandon pedig több száz napágyat és törölközőt foglaltak le.

Egy szabályszegő turista akár 500 eurós (180 ezer forint) bírságot is kaphat, és a lefoglalt holmik visszaszerzése is hosszadalmas lehet.

A hatóságok szerint a helyfoglalás azért problémás, mert a szabadstrandok közterületnek számítanak, így senki sem sajátíthatja ki napokra a legjobb partszakaszokat. A hátrahagyott napernyő és más felszerelés a takarítást is akadályozhatja, rossz időben pedig veszélyt jelenthet.

Aki csak rövid időre bemegy úszni, és a törölközőjét a parton hagyja, nem számíthat büntetésre. Az intézkedések azokat célozzák, akik hosszabb időre vagy éjszakára hagyják hátra holmijukat. Mintegy húsz olasz strandon a látogatók számát is korlátozzák, néhány hely pedig júliusban már egész nyárra betelt – írja a Daily Mail.

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Spanyolország több tengerparti városában akár komoly bírság is kiszabható a strandolókra, ha a tengerbe vizelnek. Ennek megszegése akár 1500 eurós (535 ezer forint) bírsággal is járhat.

 

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