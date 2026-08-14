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Újabb területen csaptak fel a lángok Horvátországban

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áldozat

Halálos áldozata is van már a Horvátországban tomboló tűznek

1 órája
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Halálos áldozata lett a dél-horvátországi erdőtűznek: a rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. Omis térségében csütörtök este csaptak fel a lángok, amelyek lakóházakat, járműveket és hajókat is elértek.
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áldozattűzHorvátországhalálos áldozat

Az Omis környékén pusztító erdőtűz miatt több száz turistának – köztük magyaroknak – és helyi lakosnak kellett menekülnie. A tűzben 36 ember sérült meg, közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült pedig életveszélyes állapotba került. A Horvátoszágban pusztító tűznek már halálos áldozata is van.

Omis, Croatia, 140826. A large fire broke out last night in Lokva Rogoznica and spread to the area above Omis. Houses and cars were burned. Traffic on the Adriatic Highway was disrupted, residents and tourists from the affected area were evacuated, and firefighters are on the ground extinguishing the fire, which is being made more difficult by strong winds.,Image: 1122872603, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Omis térségében házak, járművek és hajók égtek ki, 36 ember megsérült. A rendőrség egy holttestet talált a tűz által elpusztított területen 
Fotó: Profimedia

Súlyos pusztítást hagyott maga után az omisi erdőtűz

Az Index.hr szerint a rendőrség a pénteki helyszíni átvizsgálás során találta meg a holttestet. Korábbi beszámolók szerint Horvátország egyik kedvelt üdülőtérségében olyan gyorsan terjedt a tűz, hogy több épületet rövid idő alatt el kellett hagyni.

A lángok házakat, gépjárműveket és hajókat is elpusztítottak. Péntek reggelre Omis térségében már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban tovább dolgoztak a területen.

A tűzvész magyar turistákat is közvetlenül érintett. Korábban megírtuk, hogy Lipót István és családja még ébren volt, amikor közeledni kezdtek a lángok, ezért időben figyelmeztetni tudták a szállás többi vendégét, akik elhagyták az épületet.

 

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