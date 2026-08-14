Halálos áldozata is van már a Horvátországban tomboló tűznek

Az Omis környékén pusztító erdőtűz miatt több száz turistának – köztük magyaroknak – és helyi lakosnak kellett menekülnie. A tűzben 36 ember sérült meg, közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült pedig életveszélyes állapotba került. A Horvátoszágban pusztító tűznek már halálos áldozata is van.

Omis térségében házak, járművek és hajók égtek ki, 36 ember megsérült. A rendőrség egy holttestet talált a tűz által elpusztított területen

Fotó: Profimedia

Súlyos pusztítást hagyott maga után az omisi erdőtűz

Az Index.hr szerint a rendőrség a pénteki helyszíni átvizsgálás során találta meg a holttestet. Korábbi beszámolók szerint Horvátország egyik kedvelt üdülőtérségében olyan gyorsan terjedt a tűz, hogy több épületet rövid idő alatt el kellett hagyni.

A lángok házakat, gépjárműveket és hajókat is elpusztítottak. Péntek reggelre Omis térségében már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban tovább dolgoztak a területen.

A tűzvész magyar turistákat is közvetlenül érintett. Korábban megírtuk, hogy Lipót István és családja még ébren volt, amikor közeledni kezdtek a lángok, ezért időben figyelmeztetni tudták a szállás többi vendégét, akik elhagyták az épületet.