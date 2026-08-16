Talicskában vitte biztonságba nagymamáját az unoka a horvátországi tűz elől – videó

Több helyi lakos és turista indult biztonságosabb területre a több napja tartó horvátországi tűzvész miatt. Az evakuálás közben egy unoka talicskában vitte nagymamáját biztonságosabb helyre az omiši tűz elől.
Az Omiš térségében pusztító tűz idején készült felvételt egy olvasó juttatta el a horvát Dalmacija Danas szerkesztőségéhez. Az omiši tűz közelében rögzített videón szereplő fiatal férfi a beszámoló szerint nagymamájának próbált segíteni, hogy minél gyorsabban eltávolodjanak a veszélyeztetett területtől.
Befogadóközpontot nyitottak az omiši tűz miatt
Prikóban található a Ribnjak Sportközpont, amelyet a tűz idején az evakuált lakosok és turisták befogadására jelöltek ki. A beszámoló szerint feltételezhető, hogy az unoka és nagymamája is ebbe az irányba tartott.
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