Talicskában vitte biztonságba nagymamáját az unoka a horvátországi tűz elől – videó

Az Omiš térségében pusztító tűz idején készült felvételt egy olvasó juttatta el a horvát Dalmacija Danas szerkesztőségéhez. Az omiši tűz közelében rögzített videón szereplő fiatal férfi a beszámoló szerint nagymamájának próbált segíteni, hogy minél gyorsabban eltávolodjanak a veszélyeztetett területtől.

Az unoka talicskában vitte nagymamáját Ravnica térségéből biztonságba az omiši tűz elől

Fotó: Dalmacija Danas

Befogadóközpontot nyitottak az omiši tűz miatt

Prikóban található a Ribnjak Sportközpont, amelyet a tűz idején az evakuált lakosok és turisták befogadására jelöltek ki. A beszámoló szerint feltételezhető, hogy az unoka és nagymamája is ebbe az irányba tartott.