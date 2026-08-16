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erdőtűz

Talicskában vitte biztonságba nagymamáját az unoka a horvátországi tűz elől – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Több helyi lakos és turista indult biztonságosabb területre a több napja tartó horvátországi tűzvész miatt. Az evakuálás közben egy unoka talicskában vitte nagymamáját biztonságosabb helyre az omiši tűz elől.
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erdőtűzHorvátországevakuálás

Az Omiš térségében pusztító tűz idején készült felvételt egy olvasó juttatta el a horvát Dalmacija Danas szerkesztőségéhez. Az omiši tűz közelében rögzített videón szereplő fiatal férfi a beszámoló szerint nagymamájának próbált segíteni, hogy minél gyorsabban eltávolodjanak a veszélyeztetett területtől.

Az unoka talicskában vitte nagymamáját Ravnica térségéből biztonságba az omiši tűz elől
Az unoka talicskában vitte nagymamáját Ravnica térségéből biztonságba az omiši tűz elől
Fotó: Dalmacija Danas

Befogadóközpontot nyitottak az omiši tűz miatt

Prikóban található a Ribnjak Sportközpont, amelyet a tűz idején az evakuált lakosok és turisták befogadására jelöltek ki. A beszámoló szerint feltételezhető, hogy az unoka és nagymamája is ebbe az irányba tartott.

 

 

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