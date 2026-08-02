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20 millió dollár havonta: ők az OnlyFans legjobban kereső tartalomgyártói

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Minden egyes hónapban dollármilliókat visznek haza. Mutatjuk, kik keresnek a legjobban az OnlyFans-en!
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keresetBlac ChynaBella ThorneOnlyFans

Noha az OnlyFans pont tíz évvel ezelőtt, 2016-ban azzal a céllal alakult, hogy közvetlenül kösse össze a tartalomgyártókat, zenészeket és egyéb sztárokat a rajongóikkal, már igen korán egyértelművé vált, hogy a felnőttfilmesek tudnak a legjobban profitálni az oldalból. Érdekesség, hogy az induláskor még a korhatáros tartalmak kifejezetten tiltottak voltak, ám ezt a tiltást igen hamar, már 2017-re eltörölték.

Meglepő, de a tartalomgyártók többsége alig keres az OnlyFans-en
Meglepő, de a tartalomgyártók többsége alig keres az OnlyFans-en
Fotó: Unsplash

Az oldal népszerűsége aztán a Covid-pandémia idején ugrott meg igazán: 2020 márciusa és áprilisa között 75 százalékos tartalomgyártó-növekedés volt megfigyelhető. Jelenleg 4,63 millió tartalomgyártó van jelen az oldalon, a többségük bizony pikáns tartalmakkal. Mindenki a gyors meggazdagodásban reménykedik, a szomorú valóság azonban az, hogy egy átlag felhasználó (a költségek kifizetése után) 131 dollárt (alig 42 ezer forintot) keres havonta, ami kiegészítésnek is igen jelképes. A tartalomgyártók 1 százaléka éri el az éves 49 ezer dolláros (15,5 millió forintos) keresetet. Ennek fényében még szédítőbb, milyen számokat látunk a legjobban keresők bevételeinél. De ne is húzzuk az időt, lássuk a listát!

Ők az OnlyFans legjobban kereső tartalomgyártói

1. Blac Chyna

A rapper-modell-közéleti személyiség jelenleg nagyjából 20 millió dollárt (6,3 milliárd forintot) visz haza havonta az OnlyFans-oldalának köszönhetően

Blac Chyna keres a legjobban
Blac Chyna keres a legjobban
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

2. Bella Thorne

A korábbi Disney-gyerekszínész havi 11 millió dollárt (3,5 milliárd forintot) keres az OnlyFans-en, noha alaposan kiakasztotta rajongóit, akiknek meztelen képeket ígért, de azokon végül viselt fehérneműt... A színész és énekesnő egyébként már pornót is rendezett, azaz belekóstolt a felnőttfilmezésbe, igaz, a kamera túloldaláról.

Bella Thorne wearing Christian Louboutin Just Nothing Alta metallic silver platform mules shoes arrives at the Los Angeles Special Screening Of Shudder's 'Find Your Friends' held at the Vista Theatre on June 1, 2026 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Bella Thorne
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

3. Cardi B

A harmadik helyen ugyancsak egy amerikai rapper áll: Cardi B OF-bevétele havi 9,5 millió dollár, azaz 3 milliárd forint.

US rapper Cardi B arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Cardi B
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

4. Iggy Azalea

Ismét egy rapper-modell a listán: az ausztrál származású Iggy Azalea OF-keresete havi 9,2 millió dollár, azaz bő 2,9 millió forint.

Australian rapper Iggy Azalea performs onstage at the AT&T Center in San Antonio, Texas, on September 9, 2022. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Iggy Azalea
Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

5. Coco Austin

Az amerikai rapper Ice-T felesége, Coco Austin áll a legközelebb az OnlyFans-toplistán a felnőttfilmesekhez: a modell ugyanis több kisköltségvetésű korhatáros filmben is szerepelt még a kétezres évek első felében. Jelenleg nagyjából 9 millió dollárt, azaz több mint 2,8 milliárd forintot keres havonta a felületen.

Coco Austin férje, a rapper Ice-T oldalán
Coco Austin férje, a rapper Ice-T oldalán
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

(Via)

 

 

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