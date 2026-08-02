20 millió dollár havonta: ők az OnlyFans legjobban kereső tartalomgyártói

Noha az OnlyFans pont tíz évvel ezelőtt, 2016-ban azzal a céllal alakult, hogy közvetlenül kösse össze a tartalomgyártókat, zenészeket és egyéb sztárokat a rajongóikkal, már igen korán egyértelművé vált, hogy a felnőttfilmesek tudnak a legjobban profitálni az oldalból. Érdekesség, hogy az induláskor még a korhatáros tartalmak kifejezetten tiltottak voltak, ám ezt a tiltást igen hamar, már 2017-re eltörölték.

Meglepő, de a tartalomgyártók többsége alig keres az OnlyFans-en

Fotó: Unsplash

Az oldal népszerűsége aztán a Covid-pandémia idején ugrott meg igazán: 2020 márciusa és áprilisa között 75 százalékos tartalomgyártó-növekedés volt megfigyelhető. Jelenleg 4,63 millió tartalomgyártó van jelen az oldalon, a többségük bizony pikáns tartalmakkal. Mindenki a gyors meggazdagodásban reménykedik, a szomorú valóság azonban az, hogy egy átlag felhasználó (a költségek kifizetése után) 131 dollárt (alig 42 ezer forintot) keres havonta, ami kiegészítésnek is igen jelképes. A tartalomgyártók 1 százaléka éri el az éves 49 ezer dolláros (15,5 millió forintos) keresetet. Ennek fényében még szédítőbb, milyen számokat látunk a legjobban keresők bevételeinél. De ne is húzzuk az időt, lássuk a listát!

Ők az OnlyFans legjobban kereső tartalomgyártói

1. Blac Chyna

A rapper-modell-közéleti személyiség jelenleg nagyjából 20 millió dollárt (6,3 milliárd forintot) visz haza havonta az OnlyFans-oldalának köszönhetően

Blac Chyna keres a legjobban

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

2. Bella Thorne

A korábbi Disney-gyerekszínész havi 11 millió dollárt (3,5 milliárd forintot) keres az OnlyFans-en, noha alaposan kiakasztotta rajongóit, akiknek meztelen képeket ígért, de azokon végül viselt fehérneműt... A színész és énekesnő egyébként már pornót is rendezett, azaz belekóstolt a felnőttfilmezésbe, igaz, a kamera túloldaláról.

Bella Thorne

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

3. Cardi B

A harmadik helyen ugyancsak egy amerikai rapper áll: Cardi B OF-bevétele havi 9,5 millió dollár, azaz 3 milliárd forint.

Cardi B

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

4. Iggy Azalea

Ismét egy rapper-modell a listán: az ausztrál származású Iggy Azalea OF-keresete havi 9,2 millió dollár, azaz bő 2,9 millió forint.

Iggy Azalea

Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

5. Coco Austin

Az amerikai rapper Ice-T felesége, Coco Austin áll a legközelebb az OnlyFans-toplistán a felnőttfilmesekhez: a modell ugyanis több kisköltségvetésű korhatáros filmben is szerepelt még a kétezres évek első felében. Jelenleg nagyjából 9 millió dollárt, azaz több mint 2,8 milliárd forintot keres havonta a felületen.