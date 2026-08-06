Órákkal a válóper után holtan találták az apát és két kislányát a családi házban

Sokkoló családi tragédia rázta meg a Wisconsin állambeli Winneconne kisvárosát. Egy 57 éves édesapát, Jeffrey Manke-t, valamint 16 éves lányát, Jaelynt és 11 éves lányát, Lenorát holtan találták a férfi otthonában – mindössze néhány órával azután, hogy hivatalosan is lezárult a szülők közötti keserves és elhúzódó válóper.

Fotó: Facebook

Egy kimerítő jogi csata drámai végkifejlete

A bírósági nyilvántartások szerint Jeffrey Manke és a lányok édesanyja, a 38 éves Lindsey Lewandowski közel két éven át harcolt egymással a bíróságon. A jogi procedúra végén a bíróság „helyrehozhatatlanul megromlottnak” nyilvánította a házasságot, és pénteken hivatalosan is kimondta a válást.

A bíróság döntése értelmében:

A szülők közös felügyeleti jogot kaptak a gyermekek felett.

kaptak a gyermekek felett. Manke-t gyerektartás fizetésére kötelezték.

kötelezték. A volt feleség, Lewandowski kapta meg a család korábbi, közös oshkoshi otthonát.

A rendőrséget alig néhány órával a döntés után, péntek este 19 óra előtt riasztották a férfi winneconnei házához egy bejelentés és jóléti ellenőrzés miatt. A kiérkező egyenruhások már csak a három holttestet találták meg az ingatlanban.

Rejtélyes körülmények

A Winneconne-i Rendőrkapitányság és a nyomozást vezető Winnebago Megyei Seriffhivatal egyelőre semmilyen részletet nem hozott nyilvánosságra arról, hogy pontosan mi okozta az apa és a két tinédzser halálát. A hatóságok szűkszavú közleményükben csupán annyit erősítettek meg, hogy a tragédia egy „elszigetelt eset” volt, így a lakosságot semmilyen veszély nem fenyegeti, a nyomozás pedig jelenleg is gőzerővel folyik.

A megtört édesanya hétfőn azonnal jogi lépéseket tett, és indítványt nyújtott be a válóperi ítélet megsemmisítésére, amelynek bírósági meghallgatását jövő szerdára tűzték ki.

Összefogott a közösség a gyászoló anyáért

A környékbeliek és a család barátai sokkos állapotban vannak. Elmondásuk szerint Lindsey Lewandowski példás anya volt: saját fából készült ajándéktárgyakat gyártó kisvállalkozása mellett otthon főzött, takarított és maga tanította (magántanulóként) a gyermekeit. A lányokat mindenki rendkívül kedves, mélyen vallásos és családszerető gyerekekként ismerte meg.