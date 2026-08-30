Örökbefogadással mentette meg testvéreit a 21 éves fiatal nő: saját jövőjét adta fel értük

Baylee Laine még középiskolás volt, amikor olyan döntést kellett meghoznia, amely egész életét megváltoztatta: elköltözik, és maga mögött hagyja nehéz családi körülményeit, vagy marad, és gondoskodik testvéreiről. Laine szülei ugyanis ötéves korára elváltak, nyolcéves korában pedig a gyermekvédelmi szolgálat is bekapcsolódott a család életébe. Később édesapja magához vette őt és a bátyját, miközben édesanyjának két másik férfitól még négy gyermeke született. Laine gyakran járt édesanyjához, hogy segítsen a kisbabák körül. Amikor azonban anyja ismét teherbe esett, ezúttal ikrekkel, úgy érezte, nem bírja tovább, hiszen softball ösztöndíjat kapott, egyetem várt rá. Azt tervezte, elkötözik, azonban egyre többet gondolkozott arról: mi lesz nélküle a testvéreivel? Végül pedig úgy döntött: menekülés helyett inkább örökbefogadja őket.

Örökbefogadta testvéreit, hogy jobb életet nyújtson nekik. (illusztráció)Fotó: JuJik / Shutterstock

Nem tölthetem tovább a nyaraimat azzal, hogy a te gyerekeidről gondoskodom. Ezt nem csinálhatom tovább

– emlékezett vissza azokra a szavaira Laine, amelyeket azelőtt mondott édesanyjának, hogy rájött: nem hagyhatja hátra fiatalabb testvéreit, mert akkor ők egyedül maradnak. Mitöbb, úgy döntött, magához veszi őket, ami ahhoz vezetett, hogy 18 évesen két munkát vállalt, minden pénzét a családra fordította, barátai pedig adományokkal segítették. Jogi asszisztenst fogadott, kivel két éven küzdött azért, hogy végül testvérei nevelőszülője lehessen.

Mindent feladott, hogy örökbefogadhassa testvéreit

2017. október 25-én a gyermekvédelmi szolgálat végül gyerekeket Laine ajtajához vitte. A lány ekkor 19 éves volt. Két évvel később, 21 évesen pedig hivatalosan is örökbe fogadta őket: ma 17 éves öccsének, 14 éves húgának és 12 éves ikrektestvéreinek is ő az örökbefogadó szülője. Azóta ráadásul egy saját lánya is született, aki jelenleg hároméves.

Abban a pillanatban, hogy letették őket nálunk, teljes állású anya lettem. Nem voltak szünetek

- árulta el Laine kiemelve, a gyerekek traumatikus múltja miatt az első időszak különösen nehéz volt. Laine szerint rendszerint együtt kellett zuhanyozniuk, a gyerekek pedig még aludni sem akartak nélküle. Az igazi nyugalmat csak a 2020-as koronavírus-járvány idején kezdték érezni, amikor mindannyian otthon maradtak.

Amikor kitört a koronavírus, és mindannyian otthon ragadtunk, talán akkor éreztük magunkat a legnagyobb biztonságban. Addig mindig ott volt bennük a félelem: "Vajon jön valaki, és elvisz minket?” Ez abból fakad, hogy a gyerekek a nevelőszülői rendszerben éltek. Mindig attól tartanak, hogy ez nem örökre szól. Hogy a gyermekvédelmi szolgálat egyszer csak eljön értem, vagy a szüleim jönnek értem, és magukkal visznek. Amikor beköszöntött a covid, és mindannyian a házban maradtunk, esténként pedig együtt sétáltunk, akkor éreztük először az igazi békét.

Laine azóta a történetét is megosztotta a TikTokon is, ahol videóiban a kezdetektől napjainking majdnem mindent megosztott családjuk életéről - írja a People.