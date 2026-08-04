Három oroszlán pusztult el a hőség miatt a tokiói állatkertben

A feltételezések miatt a rekkenő hőség miatt pusztult el három nőstény oroszlán egy tokiói állatkertben. Július közepe óta a Tama Állatkert 16 oroszlánja közül 10 mutatott olyan tüneteket, mint az étvágytalanság és a csökkent aktivitás, mialatt a hőmérséklet elérte a 40°C-ot.

Három oroszlán pusztult el a hőség miatt Tokióban / Fotó: Magda Ehlers / Pexels (Képünk illusztráció)

Három oroszlán pusztult el a tomboló hőség miatt Tokióban

A gondozók ekkor ipari ventilátorokat vetettek be, intravénás folyadékokat adtak be az állatoknak és vizet permeteztek, ennek ellenére az egyik oroszlán múlt hét kedden, egy másik pénteken, míg egy harmadik vasárnap pusztult el. Az állatkert közlése szerint a boncolások mindhárom állatnál szisztémás kiszáradást és több szerv elégtelenségét mutatták ki, ami arra utal, hogy a hőstressz lehetett a halál oka, ám biztosat csak a teszteredmények után tudnak megállapítani.

Bár az oroszlánokról úgy tartják, hogy ellenállnak a hőségnek, az állatkerti gondozók az utóbbi években fokozták az ellenintézkedéseket, hogy meg tudjanak birkózni a nyári meleggel Japánban. A hőség itt magas páratartalommal jár, ami eltérő az afrikai száraz levegőjű hőségtől

- mondta el az állatkert szóvivője.

Az állatkert hétfői közleménye szerint három oroszlán – két hím és egy nőstény –, állapota továbbra is aggasztó, és nem tudnak lábra állni, így a személyzet folyadékot, gyógyszert és vitaminokat biztosít a számukra - írja a Daily Mail.

Tokyo’s Tama Zoo reported that three of its lions passed away, with authorities suspecting the cause as heatstroke amid the intense hot weather recorded in the city.https://t.co/aBkCLVJttw pic.twitter.com/iarFjWuzQE — The Japan News (@The_Japan_News) August 4, 2026

Mindeközben hazánkban a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint a hőség egyelőre folytatódik, majd csütörtökön tetőzik. Ezt követően viszont pénteken hidegfront érkezik, ami miatt előfordulhatnak záporok, zivatarok, habár hangsúlyozták, nem mindenütt. A szél több helyen is megélénkül, megerősödik.

A hidegfront hatását a legtöbb helyen szombaton fogjuk igazán megérezni. Két nap alatt (csütörtökről szombatra) átlagosan 7-9 fokkal csökken a hőmérséklet. A folytatás már nem ilyen egyértelmű, a jelenlegi kilátások alapján valószínűbb, hogy újra melegedésre számíthatunk (ennek mértéke bizonytalan)

- tették hozzá.