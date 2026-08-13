Oroszlánkölykök születtek július 26-án. Ők az első afrikai oroszlánok, amelyek egy évtized után láttak napvilágot az állatkertben. Szüleik, Hira és Khari első alkalommal lettek szülők.
Előbújtak az oroszlánkölykök, megtették első lépéseiket
Khari számára különösen fontos ez a pillanat, hiszen ő maga is a Blackpool Zoo-ban született 2015-ben. Édesanyja mindössze hat hónapos korában, karácsony estéjén pusztult el. Khari ezután édesapjával, Wallace-szal élt együtt egészen 2022-ig, amikor az idős hím elpusztult.
A kölyköket korábban csak akkor láthatták a látogatók, amikor az anyjuk a szájában vitte őket.
Most azonban egyikük saját lábán is felfedezőútra indult. A három apróság közben a szemét is kinyitotta, ami fontos lépés a fejlődésükben, hiszen születésükkor még vakok.
A kölyköknek egyelőre nincs nevük, és azt sem tudják még, hogy milyen neműek. Egy állatfotós szerint a kicsik egész nap elbújtak, majd az egyikük egy farönk mögül egyszer csak kidugta a fejét.
Hira a kültéri kifutóban hozta világra a kölyköket, ezért az állatkert egy időre részlegesen lezárta a területet. Így az anya és a három kicsi zavartalanul összeszokhat.
Az állatkert munkatársai szerint a kölykök érkezése hatalmas öröm, ugyanakkor még nagyon sérülékenyek, ezért most mindenekelőtt nyugalomra és időre van szükségük.
Az afrikai oroszlánok száma az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett az élőhelyek pusztulása, az ember és a vadállatok közötti konfliktusok, valamint a természetes zsákmányállatok számának csökkenése miatt.