Oroszlánkölykök születtek július 26-án. Ők az első afrikai oroszlánok, amelyek egy évtized után láttak napvilágot az állatkertben. Szüleik, Hira és Khari első alkalommal lettek szülők.

Cuki oroszlánkölykök születtek. Fotó: Magda Ehlers / Pexels

Előbújtak az oroszlánkölykök, megtették első lépéseiket

Khari számára különösen fontos ez a pillanat, hiszen ő maga is a Blackpool Zoo-ban született 2015-ben. Édesanyja mindössze hat hónapos korában, karácsony estéjén pusztult el. Khari ezután édesapjával, Wallace-szal élt együtt egészen 2022-ig, amikor az idős hím elpusztult.

A kölyköket korábban csak akkor láthatták a látogatók, amikor az anyjuk a szájában vitte őket.

Most azonban egyikük saját lábán is felfedezőútra indult. A három apróság közben a szemét is kinyitotta, ami fontos lépés a fejlődésükben, hiszen születésükkor még vakok.

A kölyköknek egyelőre nincs nevük, és azt sem tudják még, hogy milyen neműek. Egy állatfotós szerint a kicsik egész nap elbújtak, majd az egyikük egy farönk mögül egyszer csak kidugta a fejét.

Hira a kültéri kifutóban hozta világra a kölyköket, ezért az állatkert egy időre részlegesen lezárta a területet. Így az anya és a három kicsi zavartalanul összeszokhat.

Az állatkert munkatársai szerint a kölykök érkezése hatalmas öröm, ugyanakkor még nagyon sérülékenyek, ezért most mindenekelőtt nyugalomra és időre van szükségük.