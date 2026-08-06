A homlokán nőtt ki az új orra – rendkívül ritka műtéttel mentették meg a férfit

Szinte teljesen elveszítette az orrát egy nagyfeszültségű áramütés következtében egy iraki munkás, akinek az életét és külsejét egy rendkívül ritka, több lépcsős plasztikai beavatkozás változtathatja meg. Az orvosok ugyanis ideiglenesen a férfi homlokán alakították ki az új orrát, amelyet később ültetnek át végleges helyére – írja a The Times of India.

Szinte teljesen elveszítette az orrát egy nagyfeszültségű áramütésben megsérült munkás, ezért az orvosok rendkívül ritka eljáráshoz folyamodtak (a kép illusztráció)

Fotó: AFP

Két műtétben állítják helyre

A különleges műtétet Dr. Diyar Abdulwahid iraki plasztikai és esztétikai sebész vezette. A páciens az orrának mintegy 99 százalékát veszítette el a súlyos balesetben, ezért a hagyományos helyreállító eljárások nem jöhettek szóba.

A sebészcsapat egy úgynevezett prelaminált paramedián homloklebeny-technikát alkalmazott, amely a világ egyik legösszetettebb orrrekonstrukciós eljárásának számít.

Az első műtéti szakaszban porcból kialakították az új orr vázát, majd azt a homlok jól vérellátott bőre alá helyezték.

egy munkás új orrát először a homlokán „növesztették meg”, hogy később egy második beavatkozással az arcára ültethessék át.

Fotó: Instagram

Az ezt követő hetekben a szövet fokozatosan benövi a porcvázat, miközben folyamatosan biztosított marad a vérellátása.

Miután az új orr megfelelően megerősödik és stabil állapotba kerül, egy második műtéttel leválasztják a homlokról, és anatómiailag megfelelő helyére, az arc közepére ültetik át.

Különleges sebészeti eljárás

Dr. Abdulwahid az Instagramon azt írta, hogy a beavatkozást egy olyan munkáson hajtották végre, aki nagyfeszültségű áramütés miatt veszítette el orrának jelentős részét. Hozzátette, hogy a következő műtéti szakaszban az új orr a végleges helyére kerül, és kiemelte:

ez a rendkívül bonyolult eljárás a nemzetközi orvosi szakirodalomban is kivételesen ritkának számít.

A sebész a Channel8 Health News című műsorában megerősítette, hogy a rekonstrukció első szakasza sikeresen lezajlott. A páciens jelenleg a szövet teljes stabilizálódására vár, ezt követően kerülhet sor az új orr végleges átültetésére.

Bár ezúttal egy rendkívüli orvosi bravúrról van szó, nem minden műtét végződik sikeresen. Egy édesanya például hónapokig szenvedett, mert az orvosok egy ollót hagytak a testében.