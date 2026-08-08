Összecseréltek két babát a kórházban 37 éve, egymástól mindössze 4 km-re nőttek fel, mit sem sejtve

Születésük után évtizedekkel teljesen megváltozott két kínai nő élete, miután kiderült, hogy kisbaba korukban, még 1988-ban a kórházban véletlenül összecserélték őket, így nem a saját családjukhoz kerültek. Zhang és Wu ugyanabban a kínai városban született, és mindössze körülbelül 4 kilométerre nőtt fel egymástól, mégsem tudtak egymás létezéséről.

Véletlenül összecserélték őket a kórházban, 37 év után derült ki az igazság - Illusztráció

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A történtekre azután derült fény, hogy az egyik nő családja kételkedni kezdett abban, hogy a nővel valóban rokoni kapcsolatban állnak.

A gyanút végül DNS-vizsgálat erősítette meg, amely kimutatta, hogy a nő és az őt felnevelő szülők között nincs biológiai kapcsolat.

A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a másik nő lehetett az a baba, akit annak idején a kórházban összecseréltek vele. A két család így szembesült azzal, hogy évtizedeken keresztül egymás gyermekét nevelték fel.

A legmegdöbbentőbb részlet az volt, hogy a két nő nem egy távoli helyen élt egymástól: ugyanazon a környéken nőttek fel, és életük során mindössze néhány kilométer választotta el őket egymástól.

A felfedezés után a két nő és családjaik megpróbálták feldolgozni a váratlan helyzetet. A hasonló esetek ritkák, de Kínában az elmúlt években több olyan történet is nyilvánosságra került, amikor emberek felnőttként tudták meg, hogy születésükkor más családhoz kerültek.

A két nő története újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos következményekkel járhat egy szülészeten történt adminisztrációs hiba vagy téves azonosítás – írja az NDTV.

A DNS-technológia fejlődésének köszönhetően azonban ma már egyre több hasonló rejtélyre derülhet fény, és sokan évtizedek után találhatnak rá valódi családi kapcsolataikra.

36 után derült ki, hogy összecseréltek két babát egy kórházban

Több mint 36 év után derült fény arra, hogy két férfit születésükkor elcseréltek egy amerikai kórházban. Az elcserélt csecsemők egymás biológiai szüleinél nőttek fel, a csecsemőcserét pedig egy DNS-teszt leplezte le.