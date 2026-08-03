Egy ötéves kisfiú utolsó kívánsága: egy egész város mozdult meg miatta

Drámai pillanatokat élt át egy missouri kisváros, Oak Grove közössége, miután kiderült a lesújtó diagnózis: a kis Eros Tarinnak mindössze két hónapja maradt hátra az életéből. A kisfiúnál még kétéves korában diagnosztizáltak agydaganatot, a napokban azonban az orvosok közölték a lesújtó hírt a szülőkkel: a tumor akkora méretűre nőtt, hogy a kemoterápiás kezelések már teljesen hatástalanok.

Egy ötéves kisfiú utolsó kívánsága - Fotó: Facebook

A megrázó hír hallatán a helyiek azonnal összefogtak, hogy teljesítsék a halálos beteg kisfiú utolsó, nagy kívánságát: Eros ugyanis mindenképpen ki akarta próbálni, milyen érzés helikopteren repülni.

A helyi lakosok és vállalkozók pillanatok alatt megszervezték a nagyszabású akciót. Erost egy tűzoltóautóval, rendőri felvezetéssel és szirénázó kísérettel szállították a hangárhoz, miközben az utcákon többtucatnyi ember sorakozott fel kézzel írt támogató táblákkal, könnyes szemmel integetve a gyermeknek.

A reptéren még nagyobb meglepetés várta a kisfiút: a Mikulás és Deadpool karaktere fogadta őt ajándékokkal, mielőtt édesapjával együtt beszállt volna a helikopterbe. A pilóta egy tízperces, felejthetetlen repülésre vitte a gyermeket a missouri táj felett.

„Még mindig mosolyog, pedig a teste olyasmit tesz, amit egyáltalán nem akarunk. Nem is értem, hogyan képes rá” – nyilatkozta összetörten, de hálásan a kisfiú édesanyja, Angel Tarin, aki hozzátette, hogy kisfia élete végéig emlékezni fog erre a csodára.