Egykor bombák elől menekültek ide, ma turisták állnak sorban érte - galéria

A második világháború és a hidegháború idején épített légoltalmi óvóhelyek új életre keltek Kína délnyugati részén. A több milliós Csungkingban (Chongqing) ma már nem a menedéket keresők, hanem a turisták lepik el az egykor katonai célokat szolgáló föld alatti alagutakat.

Fotó: VCG / Visual China Group

A város egyik legnépszerűbb új attrakciója a Dongjian No.1 nevű tematikus látványosság, amely egy korábbi óvóhelyen kapott helyet. A föld alatti komplexumot modern digitális technológiával alakították át: a látogatók szemüveg nélkül élvezhető 3D-s vetítéseken vehetnek részt, amelyek egy intergalaktikus utazás élményét idézik.

A különleges installációk fényekkel, hanghatásokkal és látványos vizuális effektekkel repítik a vendégeket a világűrbe, miközben az egykor sötét és funkcionális bunkerek teljesen új szerepet kaptak.

Nem ez az egyetlen módja annak, hogy Csungking hasznosítja a hatalmas föld alatti hálózatot. A város számos egykori légoltalmi óvóhelyét éttermekké, kulturális helyszínekké, kiállítóterekké és turisztikai látványosságokká alakították át. Az állandóan hűvös föld alatti terek különösen népszerűek a forró nyári hónapokban, amikor a hőség elől is menedéket nyújtanak.

A kínai nagyváros ezzel egyszerre őrzi történelmi örökségét és ad neki modern funkciót. A korábban a túlélést szolgáló alagutak ma már a szórakozás, a kultúra és a turizmus központjai, ahol a múlt és a legmodernebb technológia találkozik.

Nézd meg galériánkat a futurisztikus óvóhelyről: