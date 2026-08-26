Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban, 14 újszülött meghalt

újszülött

Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban, 14 újszülött meghalt

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy kórház újszülött osztályán csaptak fel a lángok szerdán. A tűz következtében az osztályon tartózkodó 15 csecsemőből 14 életét vesztette, mialatt többen megsérültek. Az ügy kapcsán Pakisztán miniszterelnöke haladéktalan vizsgálatot rendelt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
újszülötttűzPakisztánkórház

Tűz ütött ki a Pakisztáni Orvosi Tudományok Intézete (PIMS) kórházának újszülött osztályán Iszlámábádban. A helyszínre ezután tűzoltókat, mentőket és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak, majd 19 embert mentettek ki a kórházból, köztük tíz nőt, hét gyermeket és két férfit. Mindeközben viszont 14 csecsemő életét vesztette a tűzben.

Security personnel stand next to an ambulance following a fire incident outside the Mother and Child Health (MCH) ward at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) Hospital in Islamabad on August 26, 2026. A fire erupted in a maternity ward in Pakistan's capital on August 26, killing 14 children, the Islamabad district office said. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban / Fotó: AAMIR QURESHI / AFP

Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban

A kórház szóvivője szerint 15 újszülött tartózkodott az osztályon, amikor felcsaptak a lángok, és csupán egy csecsemőt sikerült kimenekíteni. A mentőalakulatok azt is közölték, a tüzet már megfékezték, a sérülteket pedig intenzív osztályra szállították, egyelőre azonban nem tudni, mi okozta a katasztrófát.

Az eset kapcsán megszólalt Sebáz Saríf, Pakisztán miniszterelnöke is, aki a közleményében „mélységes sajnálatát és őszinte részvétét” fejezte ki a történtek miatt, mialatt arra utasította a hatóságokat, hogy haladéktalanul indítsanak vizsgálatot az ügyben.

A PIMS Pakisztán fővárosának egyik legnagyobb kórháza, amely a honlapja szerint 156 ággyal rendelkezik az anya- és gyermekgyógyászati ​​(MCH) osztályon. Úgy tudni, a tűz a kórház harmadik emeletén található MCH osztályon csapott fel - írja a BBC.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!