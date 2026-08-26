Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban, 14 újszülött meghalt

Tűz ütött ki a Pakisztáni Orvosi Tudományok Intézete (PIMS) kórházának újszülött osztályán Iszlámábádban. A helyszínre ezután tűzoltókat, mentőket és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak, majd 19 embert mentettek ki a kórházból, köztük tíz nőt, hét gyermeket és két férfit. Mindeközben viszont 14 csecsemő életét vesztette a tűzben.

Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban / Fotó: AAMIR QURESHI / AFP

Tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban

A kórház szóvivője szerint 15 újszülött tartózkodott az osztályon, amikor felcsaptak a lángok, és csupán egy csecsemőt sikerült kimenekíteni. A mentőalakulatok azt is közölték, a tüzet már megfékezték, a sérülteket pedig intenzív osztályra szállították, egyelőre azonban nem tudni, mi okozta a katasztrófát.

Az eset kapcsán megszólalt Sebáz Saríf, Pakisztán miniszterelnöke is, aki a közleményében „mélységes sajnálatát és őszinte részvétét” fejezte ki a történtek miatt, mialatt arra utasította a hatóságokat, hogy haladéktalanul indítsanak vizsgálatot az ügyben.

A PIMS Pakisztán fővárosának egyik legnagyobb kórháza, amely a honlapja szerint 156 ággyal rendelkezik az anya- és gyermekgyógyászati ​​(MCH) osztályon. Úgy tudni, a tűz a kórház harmadik emeletén található MCH osztályon csapott fel - írja a BBC.