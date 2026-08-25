Titkos szerelem miatt mondott le a 63 éves plébános – 37 év után hagyja ott a papi hivatást

A 63 éves német plébános, Andreas Unfried 37 év után úgy döntött, felhagy a papi hivatással. Nem sokkal nyugdíjazása előtt hozta meg a váratlan döntést, amely mögött egy nő, élete szerelme áll – tudta meg a svájci Blick.

Évtizedeken át szolgálta az egyházat, most azonban a szerelmet választja egy 63 éves német plébános. Andreas Unfried 37 év után hagyja ott a papi hivatást, hogy feleségül vehesse párját.

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A hívek számára is váratlan volt

A katolikus egyház papjaira szigorú szabályok vonatkoznak, így a házasság és a párkapcsolat sem fér bele a hivatásukba. Unfried azonban évek óta titokban élt együtt egy nővel, aki a nehéz időszakokban is mellette állt.

A plébános egy, a híveihez és a limburgi püspökhöz címzett levélben vallott a kapcsolatáról. Azt írta,

mindig is nehezen tudott megbékélni a cölibátussal, és bár megpróbált annak megfelelően élni, végül be kellett látnia, hogy nem tudja ezt az életformát magáénak érezni.

Párja hosszú éveken át várt rá, most pedig, hogy mindketten közel kerültek a nyugdíjhoz, Unfried nem akar tovább titokban élni.

Most a szerelem hív ahhoz a nőhöz, akivel már régóta megosztom az életemet

– írta.

A döntés sokkolta a plébánia híveit. Unfried tisztában van vele, hogy sokaknak csalódást okoz, mégis abban bízik, hogy idővel elfogadják a döntését.

A portál szerint az is kérdés, miért nem az evangélikus egyházban folytatja, ahol a lelkészek házassága is megengedett.