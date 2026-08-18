Meghalt a híres színésznő, egy egész ország gyászol

Phyllida Law otthonában, családja körében hunyt el – közölte személyes menedzsere, Jacky Leggo. Tájékoztatása szerint Law „rendkívül békésen” halt meg, szerettei körében.

Phyllida Law meghalt: 94 éves korában elhunyt a legendás brit színésznő Fotó: Unsplash

Phyllida Law nyolc évtizeden át volt a színpad és a filmek meghatározó alakja

Phyllida Law 1932-ben született Glasgow-ban. Felvételt nyert a rangos Bristol Old Vic Theatre Schoolba, ahová eredetileg színpadtervezést tanulni érkezett, később azonban a színészet mellett döntött.

Az 1950-es években több Bristol Old Vic-produkcióban is szerepelt. Itt ismerte meg Eric Thompsont, színésztársát, akivel 1957-ben házasodtak össze. Thompson 1982-ben bekövetkezett haláláig volt a férje.

Law az 1950-es évek végén kezdett televíziós szerepeket vállalni, majd az 1960-as években számos brit sorozatban feltűnt, többek között a Dr Finlay's Casebook, a Dixon of Dock Green és a The Troubleshooters című produkciókban.

Színházi karrierje is egyre jelentősebbé vált. 1967-ben szerepelt az A Day in the Death of Joe Egg londoni előadásában, később pedig Alec Guinness oldalán játszott John Mortimer A Voyage Round My Father című darabjának első londoni bemutatóján. Alan Bennett Habeas Corpus című művében is színpadra lépett.

1979-ben a brit National Theatre társulatához is csatlakozott, ahol többek között Somerset Maugham és J. B. Priestley darabjaiban szerepelt. A londoni La Cage aux Folles első angol nyelvű musicalváltozatában is fontos szerepet kapott.

Lányaival is számos filmben szerepelt

A nyolcvanas évek végétől Phyllida Law filmekben is egyre gyakrabban tűnt fel. Különleges helyet foglaltak el pályáján azok a produkciók, amelyekben lányai, Emma Thompson és Sophie Thompson mellett szerepelt.

Emma Thompsonnal együtt játszott a Peter's Friends és a Much Ado About Nothing című filmekben. Mindkét produkcióban Kenneth Branagh is közreműködött.

Sophie Thompsonnal együtt szerepelt az 1996-os Emma című filmben, amelyben Gwyneth Paltrow játszotta a főszerepet.

Law és Emma Thompson később anya-lánya párost alakítottak Alan Rickman The Winter Guest című filmjében is. A rendezői debütálásként elkészített alkotást a kritikusok is elismeréssel fogadták.