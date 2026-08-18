Meghalt a híres színésznő, egy egész ország gyászol

Phyllida Law otthonában, családja körében hunyt el – közölte személyes menedzsere, Jacky Leggo. Tájékoztatása szerint Law „rendkívül békésen” halt meg, szerettei körében.
Phyllida Law nyolc évtizeden át volt a színpad és a filmek meghatározó alakja
Phyllida Law 1932-ben született Glasgow-ban. Felvételt nyert a rangos Bristol Old Vic Theatre Schoolba, ahová eredetileg színpadtervezést tanulni érkezett, később azonban a színészet mellett döntött.
Az 1950-es években több Bristol Old Vic-produkcióban is szerepelt. Itt ismerte meg Eric Thompsont, színésztársát, akivel 1957-ben házasodtak össze. Thompson 1982-ben bekövetkezett haláláig volt a férje.
Law az 1950-es évek végén kezdett televíziós szerepeket vállalni, majd az 1960-as években számos brit sorozatban feltűnt, többek között a Dr Finlay's Casebook, a Dixon of Dock Green és a The Troubleshooters című produkciókban.
Színházi karrierje is egyre jelentősebbé vált. 1967-ben szerepelt az A Day in the Death of Joe Egg londoni előadásában, később pedig Alec Guinness oldalán játszott John Mortimer A Voyage Round My Father című darabjának első londoni bemutatóján. Alan Bennett Habeas Corpus című művében is színpadra lépett.
1979-ben a brit National Theatre társulatához is csatlakozott, ahol többek között Somerset Maugham és J. B. Priestley darabjaiban szerepelt. A londoni La Cage aux Folles első angol nyelvű musicalváltozatában is fontos szerepet kapott.
Lányaival is számos filmben szerepelt
A nyolcvanas évek végétől Phyllida Law filmekben is egyre gyakrabban tűnt fel. Különleges helyet foglaltak el pályáján azok a produkciók, amelyekben lányai, Emma Thompson és Sophie Thompson mellett szerepelt.
Emma Thompsonnal együtt játszott a Peter's Friends és a Much Ado About Nothing című filmekben. Mindkét produkcióban Kenneth Branagh is közreműködött.
Sophie Thompsonnal együtt szerepelt az 1996-os Emma című filmben, amelyben Gwyneth Paltrow játszotta a főszerepet.
Law és Emma Thompson később anya-lánya párost alakítottak Alan Rickman The Winter Guest című filmjében is. A rendezői debütálásként elkészített alkotást a kritikusok is elismeréssel fogadták.
A színésznő későbbi pályafutása során olyan népszerű brit televíziós produkciókban szerepelt, mint a Waking the Dead, a Rosemary & Thyme, a Foyle's War, a Doc Martin és az Agatha Christie's Poirot.
A Stephen Fry főszereplésével készült Kingdom című sorozatban visszatérő szerepet kapott, Aunt Auriel karakterét alakította.
Phyllida Law utolsó képernyős szerepe a 2020-ban bemutatott Then Came You című romantikus filmben volt, amelynek főszereplője és egyik írója Kathie Lee Gifford volt.
A színésznő két gyermeket hagyott hátra: Emma Thompsont és Sophie Thompsont.