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Meghalt a híres színésznő, egy egész ország gyászol

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94 éves korában meghalt a brit színjátszás egyik sokoldalú alakja, aki nyolc évtizedes pályafutása alatt színpadon, televízióban és filmekben is szerepelt. Phyllida Law különösen emlékezetes maradt arról is, hogy több produkcióban lányai, Emma Thompson és Sophie Thompson oldalán játszott.
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thompsonphyllida lawszínésznő

Phyllida Law otthonában, családja körében hunyt el – közölte személyes menedzsere, Jacky Leggo. Tájékoztatása szerint Law „rendkívül békésen” halt meg, szerettei körében.

Phyllida Law meghalt: 94 éves korában elhunyt a legendás brit színésznő
Phyllida Law meghalt: 94 éves korában elhunyt a legendás brit színésznő Fotó: Unsplash

Phyllida Law nyolc évtizeden át volt a színpad és a filmek meghatározó alakja

Phyllida Law 1932-ben született Glasgow-ban. Felvételt nyert a rangos Bristol Old Vic Theatre Schoolba, ahová eredetileg színpadtervezést tanulni érkezett, később azonban a színészet mellett döntött.

Az 1950-es években több Bristol Old Vic-produkcióban is szerepelt. Itt ismerte meg Eric Thompsont, színésztársát, akivel 1957-ben házasodtak össze. Thompson 1982-ben bekövetkezett haláláig volt a férje.

Law az 1950-es évek végén kezdett televíziós szerepeket vállalni, majd az 1960-as években számos brit sorozatban feltűnt, többek között a Dr Finlay's Casebook, a Dixon of Dock Green és a The Troubleshooters című produkciókban.

Színházi karrierje is egyre jelentősebbé vált. 1967-ben szerepelt az A Day in the Death of Joe Egg londoni előadásában, később pedig Alec Guinness oldalán játszott John Mortimer A Voyage Round My Father című darabjának első londoni bemutatóján. Alan Bennett Habeas Corpus című művében is színpadra lépett.

1979-ben a brit National Theatre társulatához is csatlakozott, ahol többek között Somerset Maugham és J. B. Priestley darabjaiban szerepelt. A londoni La Cage aux Folles első angol nyelvű musicalváltozatában is fontos szerepet kapott.

Lányaival is számos filmben szerepelt

A nyolcvanas évek végétől Phyllida Law filmekben is egyre gyakrabban tűnt fel. Különleges helyet foglaltak el pályáján azok a produkciók, amelyekben lányai, Emma Thompson és Sophie Thompson mellett szerepelt.

Emma Thompsonnal együtt játszott a Peter's Friends és a Much Ado About Nothing című filmekben. Mindkét produkcióban Kenneth Branagh is közreműködött.

Sophie Thompsonnal együtt szerepelt az 1996-os Emma című filmben, amelyben Gwyneth Paltrow játszotta a főszerepet.

Law és Emma Thompson később anya-lánya párost alakítottak Alan Rickman The Winter Guest című filmjében is. A rendezői debütálásként elkészített alkotást a kritikusok is elismeréssel fogadták.

A színésznő későbbi pályafutása során olyan népszerű brit televíziós produkciókban szerepelt, mint a Waking the Dead, a Rosemary & Thyme, a Foyle's War, a Doc Martin és az Agatha Christie's Poirot.

A Stephen Fry főszereplésével készült Kingdom című sorozatban visszatérő szerepet kapott, Aunt Auriel karakterét alakította.

Phyllida Law utolsó képernyős szerepe a 2020-ban bemutatott Then Came You című romantikus filmben volt, amelynek főszereplője és egyik írója Kathie Lee Gifford volt.

A színésznő két gyermeket hagyott hátra: Emma Thompsont és Sophie Thompsont.

 

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