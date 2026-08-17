Nyolc év után került elő a lopott Picasso, egy üres lakásban bukkantak rá

A Pablo Picasso által készített, Torero című rézkarcot 2018-ban lopták el a galériájából, és azóta nem tudták, hol lehet.

Egy 8 éve ellopott Picasso-mű került elő - Illusztráció

Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Imagno/Franz Hubmann

A múlt héten azonban fordulat jött az ügyben, miután Tim Dertz milwaukee-i ingatlantulajdonos egy kilakoltatás után elkezdte kitakarítani az üres lakást. A kép az egyik falon lógott, és annyira poros volt, hogy Dertz szerint úgy tűnt, már nagyon hosszú ideje ott lehetett. Miután az egyik műkereskedő ismerőse azonosította a műalkotást, a tulaj átadta azt a rendőrségnek. Ők Bill DeLind helyi műkereskedőt hívták a hivatalos azonosításhoz, aki azonnal felismerte a képet.

A Torero egyike annak a mindössze 30 ismert példánynak, amelyet Picasso aláírt.

A keretezett mű hátoldalán ráadásul még mindig ott volt a DeLind Fine Art Appraisals matricája, amelyet 2018-ban helyeztek rá.

„Elöntöttek az érzelmek” – mondta DeLind, aki azt is elárulta, hogy szinte szavakat sem talált a meglepetéstől.

The stolen “Torero” etching is one of 30 known to exist signed by Picasso. https://t.co/rRR4AZEHTo — The Times Herald (@TimesHeraldPA) August 15, 2026

Több tízezer dollárt érhet

A művet 2018-ban 35 ezer és 50 ezer dollár közötti értékre becsülték (10-15 millió forint). DeLind szerint azóta nagyjából ugyanennyit érhet, a története miatt azonban most akár az 50 ezer dolláros értéket is megközelítheti.

A Picasso-rézkarc egyelőre a milwaukee-i rendőrség birtokában van.

A műtárgyat eredetileg egy ügyfél bízta a galériára értékesítés céljából, az ügyfél pedig jelenleg a biztosítójával egyeztet a továbbiakról – írja az ABC News.

A rendőrség közlése szerint a lopással és vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos elévülési idő általában hat év, az ügyben azonban továbbra is folyik a vizsgálat. Az FBI milwaukee-i szóvivője egyelőre nem kommentálta az esetet.

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