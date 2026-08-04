Végzetes csapás érheti a pingvinkolóniát – az állomány 40 százaléka odaveszhet

Ausztráliában már megerősítették a H5 vírushoz köthető első tömeges vadmadár-pusztulást, Victoria államban pedig újabb fertőzött tengeri madarakat találtak. A pingvin helyi állományát azért féltik, mert a madarak sűrűn, egymás közelében fészkelnek a St Kilda-i hullámtörő sziklái között.

A madárinfluenza a melbourne-i St Kilda 1400 egyedből álló pingvinkolóniájának akár 40 százalékát is elpusztíthatja. Ausztráliában már terjed a H5 vírus. (A kép illusztráció.)

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Súlyos veszélybe sodorhatja a madárinfluenza az ausztrál pingvinkolóniát

A H5 madárinfluenza súlyos csapást mérhet a Melbourne mellett élő törpepingvinekre. A St Kilda-i kolóniát figyelő önkéntesek szerint a vírus az ott fészkelő mintegy 1400 madár 20–40 százalékát is elpusztíthatja, ami hosszú időre megrendítheti a helyi állományt.

Már megkezdődött a madarak tömeges pusztulása

Ausztráliában eddig 78 H5-fertőzést igazoltak vadon élő tengeri madaraknál. A hatóságok hétfőn jelentették be az első tömeges pusztulást is: a Dél-Ausztrália partjai közelében fekvő Baudin-szikláknál mintegy 50 elhullott és 30 beteg madarat találtak.

Victoria államban szintén több beteg és elpusztult bóbitáscsér került elő. A szakemberek attól tartanak, hogy a fertőzés további költőtelepekre, köztük a törpepingvinek élőhelyére is eljuthat. Egyelőre nem ismert, hogy a vírustörzs pontosan milyen hatással van a pingvinekre.

Évekig tarthat a kolónia helyreállása

A körülbelül 30 centiméter magas törpepingvin a világ legkisebb pingvinfaja. Az ausztrál állomány jelentős része Victoria államban él, a legnagyobb kolóniák egyike Phillip Islanden található.

A St Kilda-i állomány különösen sérülékeny lehet, mert a madarak sűrűn, egymás közelében fészkelnek a hullámtörő sziklái között. A hatóságok további tömeges elhullásokra számítanak, és arra kérik az embereket, hogy ne érintsék meg a beteg vagy elpusztult madarakat. Bár a faj egészét egyelőre nem fenyegeti közvetlen kihalás, a madárinfluenza a helyi kolóniát drámai mértékben visszavetheti.

A veszteség a szaporodóképes egyedek számát is csökkentheti, ezért a következő költési időszakokban lassabb lehet az állomány helyreállása. A védekezés főként a megfigyelésre, a gyors mintavételre és a fertőzött tetemek biztonságos eltávolítására épül – írja a The Independent.