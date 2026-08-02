Egyben lenyelt egy férfit egy 7 méteres piton

Egy férfi kora reggel egy buliból tartott hazafelé, amikor szembetalálta magát egy 7 méter hosszú pitonnal, amely szétzúzta, és egészben lenyelte. A 35 éves Hasim Lumbessy egy indonéziai Észak-Malukuban található bárból indult hazafelé Waksakai falu felé egy erdőn keresztül. Azonban innen már soha nem került elő élve.

Egyben lenyelte a piton a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egyben lenyelte a piton a férfit

Július 27-én, helyi idő szerint 3:00 körül Hasim részegen haladt hazafelé, amikor egy nagy piton megtámadta, amely az aljnövényzetben rejtőzött. Először a férfi lábába harapott bele az állat, majd köré tekeredett és összezúzta. Hasim rokonai reggel döbbentek rá, hogy nem ért haza a férfi, így átkutatták hazafelé vezető útját.

Útjuk közepén vérfoltokat láttak a földön, majd megtalálták az áldozat holmiját, köztük egy hátizsákot, egy válltáskát és egy szandált. A szemtanúk aggódni kezdtek, úgy döntöttek, hogy visszatérnek a faluba, hogy értesítsék a többi helyi lakost. Ezután szélesebb körű keresést végeztek

- mondta Hadres, a Sula-szigetek rendőrfőnöke.

Az eltűnt férfit keresők ekkor találtak a pitonra, melynek hasa feltűnően kidudorodott, így nyilvánvaló volt számukra, hogy lenyelt valami emberméretű dolgot. Miután felvágták az állatot, megtalálták benne Hasim holttestét.

A férfit hazavitték, hogy előkészítsék a temetésre, miközben a rendőrség figyelmeztette a helyieket a körülöttük leselkedő veszélyekre.

Ez a terület továbbra is vadon élő állatok élőhelye. Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, amikor a kertjükbe mennek; ha lehetséges, párban menjenek az erdőbe, ne pedig egyedül, hogy minimalizálják a hasonló események kockázatát.

Nem ez volt az első ilyen támadás ezen a területen. Múlt hónapban egy hasonló méretű piton csapott le egy motorosra, míg máshol Észak-Malukuban egy 44 éves nőt ölt meg egy kígyó, miközben a farmján dolgozott.

Bár a piton harapása nem mérges, amellett, hogy a világ leghosszabb kígyója, a harmadik legnehezebb is, így támadása szinte minden esetben halálos - írta a LadBible.