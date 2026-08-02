Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
piton

Egyben lenyelt egy férfit egy 7 méteres piton

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy egész falu gőzerővel keresett egy férfit, aki az éjszaka folyamán nem tért haza. Útját lekövetve egy hatalmas pitonra lettek figyelmesek, ami egy emberméretű dolgot nyelt le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pitontámadásIndonézia

Egy férfi kora reggel egy buliból tartott hazafelé, amikor szembetalálta magát egy 7 méter hosszú pitonnal, amely szétzúzta, és egészben lenyelte. A 35 éves Hasim Lumbessy egy indonéziai Észak-Malukuban található bárból indult hazafelé Waksakai falu felé egy erdőn keresztül. Azonban innen már soha nem került elő élve.

Egyben lenyelte a piton a férfit
Egyben lenyelte a piton a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egyben lenyelte a piton a férfit

Július 27-én, helyi idő szerint 3:00 körül Hasim részegen haladt hazafelé, amikor egy nagy piton megtámadta, amely az aljnövényzetben rejtőzött. Először a férfi lábába harapott bele az állat, majd köré tekeredett és összezúzta. Hasim rokonai reggel döbbentek rá, hogy nem ért haza a férfi, így átkutatták hazafelé vezető útját.

Útjuk közepén vérfoltokat láttak a földön, majd megtalálták az áldozat holmiját, köztük egy hátizsákot, egy válltáskát és egy szandált. A szemtanúk aggódni kezdtek, úgy döntöttek, hogy visszatérnek a faluba, hogy értesítsék a többi helyi lakost. Ezután szélesebb körű keresést végeztek

- mondta Hadres, a Sula-szigetek rendőrfőnöke.

Az eltűnt férfit keresők ekkor találtak a pitonra, melynek hasa feltűnően kidudorodott, így nyilvánvaló volt számukra, hogy lenyelt valami emberméretű dolgot. Miután felvágták az állatot, megtalálták benne Hasim holttestét.

A férfit hazavitték, hogy előkészítsék a temetésre, miközben a rendőrség figyelmeztette a helyieket a körülöttük leselkedő veszélyekre.

Ez a terület továbbra is vadon élő állatok élőhelye. Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, amikor a kertjükbe mennek; ha lehetséges, párban menjenek az erdőbe, ne pedig egyedül, hogy minimalizálják a hasonló események kockázatát.

Nem ez volt az első ilyen támadás ezen a területen. Múlt hónapban egy hasonló méretű piton csapott le egy motorosra, míg máshol Észak-Malukuban egy 44 éves nőt ölt meg egy kígyó, miközben a farmján dolgozott.

Bár a piton harapása nem mérges, amellett, hogy a világ leghosszabb kígyója, a harmadik legnehezebb is, így támadása szinte minden esetben halálos - írta a LadBible.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!