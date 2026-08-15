Polip tapadt egy halász arcára, alig tudott szabadulni a szorításából – videó

Jesser Cervantes Puerto Princesa közelében, a Fülöp-szigeteki Palawan térségében horgászott, amikor kifogta a polipot. A július 10-én készült felvételen az látható, hogy az állat karjaival a férfi fejébe kapaszkodik, tapadókorongjai pedig az arcára tapadnak.

Jesser Cervantes nehezen tudta eltávolítani arcáról a polipot

Fotó: YouTube

A polip a halász szájára is rátapadt

A felvételen a halász egy kis fából készült csónakban ül, és megpróbálja egyenként lefejteni magáról az állat tapadókorongjait. A polip azonban nem engedett a szorításból, és egy ponton a férfi szájára is rátapadt.

A halász végül egy levágott bambuszdarabot ragadott meg, amellyel többször megütötte az állatot, hogy az elengedje. Több feszült pillanat után sikerült eltávolítania a polipot az arcáról.

Jesser Cervantes ezután visszaengedte a tengeri állatot a vízbe.

A férfi később azt mondta, hogy a kifogott polipot nagyon nehéz volt kezelni, és úgy érezte, az állat „majdnem letépte” az arcát – számolt be róla The Sun.