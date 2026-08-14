Az apokalipszis korát éljük? Egy keresztény prófécia szerint már javában zajlanak a végidők

A texasi Lamb & Lion Ministries bibliai jóslata szerint az emberiség már a végidőkben él. A prófécia több ószövetségi szakaszt és evangéliumi részt kapcsol össze Izrael történetével, a globális konfliktusokkal és a technológia fejlődésével.
Apokalipszis most, világvége, Antikrisztus és egy bibliai prófécia
A Daily Mail által ismertetett elmélet alapjának kiindulópontja az 1917. november 2-án kiadott Balfour-nyilatkozat. Nagy-Britannia ebben támogatását fejezte ki egy zsidó nemzeti otthon létrehozása mellett Palesztinában. A Lamb & Lion Ministries ezt tekinti az első kézzelfogható jelnek, amely szerintük Jézus második eljövetelének közeledésére utalt.
A szervezet arra is hivatkozik, hogy F. B. Meyer brit evangéliumi prédikátor már 1917-ben prófétai jelentőséget tulajdonított a történteknek. Ugyanebben az évben Edmund Allenby brit tábornok bevonult Jeruzsálembe, véget vetve a város több évszázados oszmán uralmának.
Izrael történetében látják a prófécia beteljesedését
A szervezet az eseményeket Ézsaiás könyvének azon soraival kapcsolja össze, amelyek Júda szétszóródott népének összegyűjtéséről szólnak. Értelmezésük szerint Izrael 1948-as megalakulása, a zsidók visszatérése a térségbe, majd Kelet-Jeruzsálem 1967-es izraeli elfoglalása további bibliai jóslatok beteljesedését jelentette. Az érvelésben Ezékiel könyve és Lukács evangéliuma is szerepet kap.
A modern világban is az apokalipszis jeleit keresik
A prófécia hívei a háborúkat, járványokat, egyre pusztítóbb természeti katasztrófákat, társadalmi zavargásokat és vallási felfordulásokat is a végidőkhöz kapcsolják. Úgy vélik, a tömegpusztító fegyverek és az Izrael körüli konfliktusok szintén beleillenek a bibliai jóslatba.
A technológiai fejlődésnek is különleges szerepet tulajdonítanak. Szerintük a számítógépek lehetővé tehetik, hogy az Antikrisztus ellenőrizze a világkereskedelmet, a műholdak pedig azt, hogy az egész világ egyszerre követhesse a Jeruzsálemben történő eseményeket.
Világvége egyre közelebb – sokkoló képek mutatják a végjátékot
A világvége tudományos értelemben már most meg van írva: a kutatók szerint nagyjából öt milliárd év múlva a Nap akkora méretűre duzzad, hogy elnyeli vagy szétszakítja bolygónkat. A James Webb űrteleszkóp friss felvételei most először mutatják meg részletesen, hogyan zajlik le ez a kozmikus pusztulás.
A Lamb & Lion Ministries állításai ugyanakkor vitatott vallási értelmezések, nem bizonyított előrejelzések. Az idézett bibliai szakaszok nem nevezik meg Nagy-Britanniát, a Balfour-nyilatkozatot vagy 1917-et, és nem adnak igazolt időpontot a világvégére.